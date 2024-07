"Isto é inadmissível": foi desta forma que Sofia Aparício começou por comentar um projeto de resolução que defende a alteração dos critérios para o acesso gratuito às creches nos Açores.

A proposta do Chega, aprovada com os votos da maioria de direita (PSD, CDS-PP e PPM), mas com os votos contra de PS, BE e PAN e abstenção da Iniciativa Liberal, pretende dar "prioridade às crianças provenientes de agregados familiares cujos progenitores ou encarregados de educação estejam empregados".

"A creche não é um sítio para despejar crianças, é onde elas têm os primeiros contatos sociais alargados, fazem jogos pedagógicos, desenvolvem competências para entrar na escola primária, e é importantíssima para o desenvolvimento da criança. Excluir crianças pobres é descriminá-las e prejudica o seu futuro", completou a atriz.



© Instagram - Sofia Aparício