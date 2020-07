O cancro do pulmão continua a ser o tipo de tumor maligno que mais mata em Portugal e no resto do mundo - a taxa de mortalidade é superior à do cancro do cólon, mama e próstata combinados. Todos os anos, são diagnosticados cerca de 4.000 novos casos a nível nacional, sendo que em 70% das vezes o diagnóstico é realizado numa fase tardia da doença.

Nos últimos anos, surgiram tratamentos inovadores, com grandes benefícios na sobrevivência global do doente e vantagens na tolerabilidade face aos tratamentos tradicionais (menos efeitos adversos). É o caso da imunoterapia. Trata-se de uma terapia inovadora que, em vez de tratar diretamente o tumor, ensina o sistema imunitário do próprio doente a identificar e destruir as células cancerígenas, ou seja, a combater a doença autonomamente.

O Infarmed, que é a Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, aprovou em maio o financiamento da terapêutica combinada de imunoterapia com quimioterapia para o tratamento em primeira linha de doentes com cancro do pulmão de células não-pequenas (CPCNP), o tipo mais comum de cancro do pulmão.

O tratamento imuno-oncológico passará a ser financiado para os doentes que desenvolvem cancro do pulmão de células não pequenas com histologia não escamosa, que representa a maioria dos casos deste carcinoma.

Que tratamento é este e a quem se destina (indicações)? Quais as contraindicações?

O tratamento de imunoterapia é amplamente usado na Oncologia Médica, desde há vários anos, em diversas neoplasias.

No cancro do pulmão, mais concretamente no cancro do pulmão de células não pequenas (CPNPC), a sua utilização também não é novidade.

Porém, em maio de 2020, foi ampliado o leque de indicações no pulmão, quando o Infarmed aprovou a imunoterapia como primeira linha de tratamento em associação com quimioterapia, para doentes com CPNPC metastático, com expressão de PD-L1 <50%, sem mutações do EGFR ou translocações do ALK.

Ana Rodrigues, especialista em Oncologia Médica no IPO Porto créditos: Direitos Reservados

Esta aprovação teve por base os resultados de um ensaio clínico de fase III. Isto significa que atualmente todos os doentes com CPNPC metastático, sem alterações genéticas alvo, desde que não apresentem contraindicações e cumpram as indicações, podem usufruir de imunoterapia aquando a primeira linha de tratamento, em monoterapia (se expressão PD-L1≥ 50%) ou em associação à quimioterapia (se expressão <50%). Esta medida é assim uma boa notícia para cerca de 70% dos doentes com CPNPC, uma vez que, com a combinação de imunoterapia com quimioterapia, estes têm a possibilidade de ter a doença controlada durante mais tempo.

Como atua no corpo humano?