"Não é um bom momento para se ir a um bar com alguém que se tenha conhecido" online, escreveu na última segunda-feira (16) no Twitter o OkCupid, um dos principais nomes desse segmento no mercado. "Usem o FaceTime, Skype, SMS, façam ligações, usem as aplicações de mensagem nos seus telemóveis", escreveu o site de encontros.

"Tudo isso também é muito romântico neste momento", justificava.

Nenhum dos grandes sites consultados pela AFP quis informar os dados sobre a evolução do uso em suas redes nos tempos do vírus. Mas ao que parece o uso não tem caído, mas sim aumentado.

Alguns, como o universitário e escritor Matt Stoller desejam que as atividades desses aplicativos sejam suspensas. "Temos que parar com as interações entre desconhecidas por meio da internet até o fim da crise", escreveu em seu Twitter.

"Eu não diria que (agora) está mais difícil dar um 'match'", diz uma estudante de uma universidade do Texas, Tarleton State, que preferiu não se identificar.

De férias no momento, essa jovem que usa o Tinder, Bumble e Hinge diz ter conhecido novas pessoas online desde que a crise do novo coronavírus começou.