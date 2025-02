Os encontros e os namoros neste mundo intensamente online não são para os fracos. Uma realidade que o terapeuta Jeff Guenther bem conhece. O norte-americano já ajudou milhares de pessoas e casais a ultrapassar obstáculos e a prosperar nas suas relações. Jeff, criador do site TherapyJeff e do podcast Big Dating Energy, chega aos escaparates nacionais com o livro O ABC das relações – Como descomplicar o mundo do dating (edição Marcador).

Lemos na sinopse à obra: “quer esteja à procura de casar ou apenas de uma aventura, a explorar a sua sexualidade, a descobrir o seu estilo de relação, a saltar entre todas as aplicações de encontros ou a sentir que nunca encontrará o amor, este livro terá certamente a resposta que procura”.

O livro aborda os primeiros encontros, os alertas, as listas de requisitos essenciais num parceiro ideal e até uma análise de pessoas e de situações que podemos culpar pelos fracassos na nossa vida amorosa.

Da obra, publicamos o excerto abaixo.

Como criar um perfil vencedor

É tentador usar o Tinder ou o Feeld para encontrar uma aventura, enquanto, simultaneamente, utiliza o Bumble ou o Hinge na busca de uma relação “séria” e duradoura. Por uma questão de tempo e eficiência, não recomendo esta abordagem. Mas, se tiver de ser, certifique-se de que se apresenta de forma consistente e autêntica em todas as plataformas que utilizar. Garanto-lhe que as pessoas irão reparar se não o fizer. Mesmo nas grandes cidades, o número de pessoas a usar estas aplicações não é assim tão grande como gostaríamos de pensar, e quando outros utilizadores simultâneos de várias aplicações virem como se apresenta de forma diferente dependendo da aplicação que está a usar, há uma possibilidade bem real de não confiarem naquilo que põe cá fora.

Como não estamos em 2007, provavelmente já sabe como criar um perfil de encontros. Pense bem no que vai incluir, e não seja idiota. Fim.

Mas fora de brincadeira, se levar as coisas a sério e se se mantiver fiel a si próprio, sei que vai criar um perfil deslumbrante, que vai fazer um enorme sucesso. Mas isso é um grande SE, não é?

Muito antes de “estrear” o seu perfil — quando a conversa é apenas entre si e o seu telemóvel enquanto percorre arduamente os vários questionários e campos abertos da aplicação que escolheu —, pode sentir-se incrivelmente vulnerável quando pensa que vai apresentar-se de forma autêntica no seu perfil de encontros. É muito mais fácil ser superficial ou distorcer a verdade de quem é e do que quer, para corresponder àquilo que acha que deve estar a pôr cá fora.

Mas se transigir consigo mesmo e com os seus desejos e necessidades, ou se estiver minimamente indeciso acerca de toda a situação, então é muito provável que isso seja facilmente detetável para qualquer pessoa que veja o seu perfil. E depois as aplicações não irão funcionar para si, o que confirmará a sua narrativa pré-estabelecida de que as aplicações de encontros não funcionam, fazendo-o ficar ressentido com todo o processo.

Jeff Guenther é terapeuta profissional e tem 20 anos de experiência. Ajudou milhares de pessoas e casais a ultrapassar obstáculos e a prosperar nas suas relações. É o criador do site TherapyJeff e apresenta o podcast Big Dating Energy. Já esteve no programa The Talk da CBS e foi entrevistado pela NPR, Time, CNN, Rolling Stone, Business Insider, Morning Brew e Slate, entre outros.

Não seja essa pessoa. Procure mesmo apresentar-se no seu melhor e o mais honestamente possível. Aqui ficam algumas formas não demasiadamente penosas para garantir que o seu eu autêntico vai sobressair.

Inclua o máximo possível de fotografias que conseguir suportar incluir. E certifique-se de que aparece nelas. Os animais de companhia são engraçados, mas o leitor deve estar na fotografia com Rigatoni, o corgi. Não carregue fotografias do pôr do sol ou de letreiros néon fixes. A menos que os letreiros néon fixes sejam uma característica definidora da sua personalidade, e nesse caso, força. Também defendo que inclua uma fotografia dos seus petiscos preferidos. A caça reconhece a caça.

Mas as pessoas estão lá para o ver a si, por isso dê-lhes o que elas querem.

Não tem de parecer uma brasa em todas as fotografias. Alguns de nós são incapazes de tirar uma má fotografia (eu), mas se não se considera uma pessoa fotogenicamente dotada, não se preocupe com isso. Garanto-lhe que está a ser exigente de mais consigo mesmo.

No que diz respeito a fotografias, o espontâneo é sempre melhor do que a pose. Exiba a sua personalidade. Inclua fotografias onde se mostre a fazer as suas atividades preferidas. Vai querer que as suas potenciais correspondências imaginem facilmente que estão ao seu lado nas suas fotografias. Quer seja caminhadas (mas porquê?), fazer olaria (sexy), colecionar chapéus ridículos (que pateta!), ou estourar plástico de bolhas, uma bolhinha de ar de cada vez (sabe tão bem), componha um retrato das coisas que de facto faz na sua vida, para que as pessoas possam ter uma ideia sobre se seriam capazes de se adaptar ou não.

E incluir uma (mas não mais do que uma) fotografia que faça as pessoas pensarem: “Que raio se está a passar aqui?”, é uma excelente forma de iniciar uma conversa.

Seja honesto e transparente acerca de quem é e do que está à procura. Dah, certo? Mas ficaria surpreendido. Eu percebo que está a tentar mostrar o seu lado mais fofo e ser o mais atraente possível para o maior número de pessoas possível, e que é tentador esconder ou desvalorizar coisas importantes que, receia, possam limitar as suas correspondências. Mas resista! Apresentar-se enganosamente, mesmo de maneiras que lhe podem parecer relativamente insignificantes no momento, é a coisa que faz perder mais tempo.

Não dê esse trabalho nem a si nem aos seus pares potenciais. Não precisa de milhares de correspondências. Precisa das correspondências certas.

Não é necessário mergulhar nas profundezas da sua alma e divulgar todos os pensamentos que alguma vez teve, mas seja franco acerca de:

- Crenças religiosas;

- Posicionamento político;

- Propósito dos encontros (relação duradoura, de curto prazo, casual, ainda está a pensar);

- Tipo de relação (monogâmica, mais ou menos monogâmica, poligâmica)

- Idade;

- Altura;

- Se tem/quer filhos;

- Beber, fumar, drogas;

- e, o mais importante de tudo, o seu signo. Cuidado com os Gémeos e os Peixes. Estou a brincar, adoro a vossa sensibilidade!

A sua biografia é o melhor lugar para dizer o que procura. Portanto, faça isso! Mais uma vez, é tentador procurar ser esperto ou pateta, mas a melhor maneira de conseguir o que quer é… está a ver… de facto pedir o que quer. Consulte as suas listas! Use linguagem clara e concisa para ilustrar o que procura num parceiro e como pretende integrá-lo na sua vida. Aqui ficam alguns modelos de biografias. Esteja à vontade para os personalizar:

- Procuro alguém apaixonado pela vida, curioso acerca do mundo, e pronto para partilhar novas experiências em conjunto.

- Estou à procura de um parceiro que valorize a comunicação, a honestidade e a confiança tanto quanto eu. Vamos construir uma base sólida juntos.

- Pretendo encontrar alguém que partilhe o meu amor pela vida ao ar livre, boa comida e conversas com significado. Vamos explorar e crescer juntos.

- Procuro uma alma bondosa e empática que me desafie intelectualmente e me apoie emocionalmente. Vamos melhorar-nos um ao outro.

- Estou à procura de um parceiro que esteja disposto a investir tempo e esforço na construção de uma relação duradoura. Vamos criar um futuro cheio de amor e riso.

Facilite tanto quanto possível a resposta por parte de uma potencial correspondência.

Para lá dos factos (acerca dos quais foi completamente honesto) e da sua biografia (onde indicou claramente aquilo que procura, com base no trabalho que fez no Capítulo Três), pode divertir-se um pouco e mostrar o seu sentido de humor e/ou os lados mais estranhos/patetas da sua personalidade.

Escreva sinopses que requeiram seguimento. Faça perguntas tolas. Partilhe uma opinião controversa ou impopular sobre algo da cultura pop. Faça postagens de factos aleatórios sobre si próprio que exijam grandes reações. Dessa forma, as pessoas não têm de dar cabo da cabeça à procura de um motivo para entrarem em contacto e começarem uma conversa.

Peça feedback. Recomendo vivamente que partilhe o seu perfil com alguns amigos de confiança, para lhe darem a sua opinião. As pessoas que o conhecem melhor serão capazes de lhe dizer que ideia transmite o seu perfil. Se tiver um terapeuta, peça-lhe também a sua opinião. Eu adoro ajudar os meus clientes nestas coisas.

Além disso, está a pagar-lhe para ser honesto, por isso faça valer o seu dinheiro!