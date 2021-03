A iniciativa é da Liga dos Amigos do Centro de Saúde de Alfândega da Fé, que há vários anos desenvolve projetos destinados a esta faixa etária, nomeadamente o Alfândega + Igual no combate à solidão e ao isolamento, que ia regularmente visitar os idosos dispersos pelo concelho.

O projeto faz parte do programa Contrato Local de Desenvolvimento Social- CLDS-4G, e para minimizar as restrições das visitas e as atividades impostas pela pandemia covid-19 decidiu lançar um caderno de atividades para os séniores, que vai entregar em mão.

“Exercícios da cabeça aos pés, num tempo sem pés nem cabeça” é o título do caderno que vai ser distribuído porta a porta pela equipa do projeto, que quer também saber como estão, nestes tempos de confinamento, os idosos que antes ocupavam o seu tempo em atividades de convívio social, cultural e educativo.

A distribuição será feita, segundo a promotora, na segunda-feira, Dia Internacional da Mulher, às senhoras deste concelho do distrito de Bragança, e a 19 de março, Dia do Pai, aos senhores.

Março é também o mês do aniversário da Liga dos Amigos do Centro de Saúde, que irá festejar aproveitando as visitas para oferecer aos seniores “uma caneta, um pequeno brinde com o contacto da instituição, não só para presentear a população mais idosa, mas para lhes transmitir que a instituição está disponível para eles à distância de um simples telefonema”.

O município de Alfândega da Fé colabora com a iniciativa cedendo a logística de transporte e dois técnicos municipais das áreas do desporto e psicologia para acompanhar as idas ao domicílio.