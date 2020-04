“Do pacote global de 15,6 mil milhões de euros, 3,25 mil milhões de euros são canalizados para África, incluindo 1,19 mil milhões de euros para os países vizinhos do Norte de África”, precisa o executivo comunitário em comunicado.

Um dia depois de a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, ter anunciado que a União Europeia (UE) iria mobilizar 15 mil milhões de euros para ajudar países africanos e outros parceiros a ultrapassarem a crise gerada pela covid-19, visando “colmatar necessidades prementes” na saúde e na economia, Bruxelas explica hoje que este apoio financeiro será feito “a partir dos recursos para a ação externa existentes”, através de uma reorientação das ajudas já disponibilizadas aos países em desenvolvimento.

Do pacote global, fazem ainda parte 1,42 mil milhões de euros em garantias para África e para o conjunto dos países vizinhos provenientes do Fundo Europeu para o Desenvolvimento Sustentável (FEDS).

Segundo a instituição, este apoio “centrar-se-á na resposta à crise sanitária imediata e nas consequentes necessidades humanitárias, no reforço dos sistemas de saúde, água e saneamento dos países parceiros e nas suas capacidades de investigação e preparação para lidar com a pandemia, bem como na atenuação do impacto socioeconómico”.

Por isso, esta verba servirá, especialmente, para ajudar “as pessoas mais vulneráveis, incluindo os migrantes, os refugiados, as pessoas deslocadas internamente e as suas comunidades de acolhimento”.