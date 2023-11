Vacine-se!

Seguras e muito eficazes, as vacinas serão sempre a melhor opção para evitar uma doença, sobretudo quando comparadas com o imprevisível processo da cura. Devem ser uma prioridade de todos, mas, no caso da pneumonia, são particularmente importantes na proteção de doentes crónicos e de pessoas a partir dos 65 anos. Para além de evitar a doença individual, a vacinação antipneumocócica reduz a sua transmissão, causando impacto direto no número de mortes e internamentos – um estudo recente revelou que o simples ato da imunização pode reduzir o risco de hospitalização por pneumonia em 73%. No caso dos adultos, basta uma única toma.

A vacinação antigripal é outro importante aliado na prevenção da pneumonia. Deve ser feita anualmente nesta altura, período do ano em que o vírus está em circulação – a interação entre o pneumococo e o vírus da gripe aumenta a probabilidade de contrair pneumonia em quase 100 vezes. Apostemos na prevenção.

Controle as doenças crónicas coexistentes

A maioria das doenças crónicas interfere com a nossa imunidade e torna-nos mais vulneráveis à pneumonia. Ao controlarmos co-morbilidades como diabetes, asma, DPOC e outras doenças respiratórias crónicas, doença cardíaca, doença hepática crónica, doença oncológica, doença renal ou VIH, estamos a proteger o nosso organismo, tornando-o mais resistente a esta e a outras formas de doença.

Adote hábitos de vida saudáveis

Mantenha um estado nutricional adequado. Uma alimentação regrada e equilibrada é fundamental para o bom funcionamento do nosso organismo e, consequentemente, para o reforço da sua resistência. Também essencial, a promoção de uma boa higiene oral evita a circulação e o alojamento de bactérias. Caso seja fumador, deve deixar de o ser – não só por ficar mais vulnerável à pneumonia, como a outras doenças graves e potencialmente fatais como a DPOC ou o cancro do pulmão. Finalmente, se costuma consumir bebidas alcoólicas, faça-o com moderação: o consumo exacerbado de álcool desequilibra-nos e torna-nos mais frágeis perante esta e outras infeções.

Um artigo do médico José Alves, Presidente da Fundação Portuguesa do Pulmão.