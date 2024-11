A opinião de José Albino

Um cansaço fora do normal, necessidade de terapêutica e uma companheira para toda a vida. É esta a descrição de alguém que vive com uma doença respiratória, como a Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica (DPOC). Com o diagnóstico atempado e o tratamento adequado, é possível viver uma vida com qualidade. Afinal, respirar é a função mais importante do nosso corpo. Ainda assim, a saúde respiratória é muitas vezes esquecida.

Foto de cottonbro studio: https://www.pexels.com/pt-br/foto/mulher-tecnologia-segurando-holding-7579819/