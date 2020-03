A doença alérgica tem tido um aumento exponencial nas últimas décadas nos países desenvolvidos. Acredita-se que este fenómeno esteja relacionado com o aumento da poluição atmosférica, a crescente utilização de antibióticos e a diminuição do contato dos seres humanos com a terra e com bactérias. Este é um dos “preços do progresso”.

Além disto a base genética é de extrema importância. O risco de Rinite Alérgica aumenta 50% quando um dos pais é alérgico e ultrapassa os 80% quando ambos os progenitores o são.

As chamadas “alergias de primavera” caracterizam-se por espirros, comichão no nariz/olhos, obstrução nasal, pingar do nariz e olhos vermelhos. Tecnicamente estes sintomas traduzem uma doença chamada Rinite Alérgica. O nosso sistema imunitário assume como inimigas determinadas substâncias (pólenes) consideradas habitualmente banais e faz disparar um alerta interno que leva a uma cascata de reações que culminam nos sintomas de Rinoconjuntivite Alérgica.

As substâncias "inimigas"

Em Portugal os pólenes mais frequentemente implicados na doença alérgica são os das gramíneas, cuja polinização ocorre de março a junho. Outro pólen frequente é o da Oliveira que poliniza de maio a junho. A Parietária Judaica (alfavaca-de-cobra) é uma erva com dois picos de polinização anual, um primeiro em abril e maio e um segundo em setembro e outubro. As condições meteorológicas têm mudado muito nas últimas décadas o que gera alguma confusão nas estações do ano tornando-se difícil prever as épocas polínicas.

Este tipo de alergia de caráter sazonal, volta a aparecer na primavera seguinte. Existe uma inflamação crónica que é ativada todas as primaveras pelos aeroalergénios que andam no ar.