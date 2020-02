Skillmill, a passadeira inspirada nos atletas e que pode ajudar no seu treino

O treino intervalado de alta intensidade (HIIT) em conjunto com a skillmill é uma forma eficaz de alcançar a máxima preparação física, queimar gordura e criar resistência, aumentando assim a sua capacidade de trabalho. Esta metodologia de treino permite-lhe trabalhos de curta duração e de maior intensidade, sendo estes os mais indicados para o treino nesta passadeira.

créditos: Holmes Place

Deixamos três exemplos de exercícios que pode realizar na skillmill:

Agilidade

Aquecimento: Caminhar durante 4 minutos.

Parte fundamental: Coloque-se lateralmente na skillmill e realize deslocamentos laterais. Faça uma série de 30 segundos voltado para o lado direito e depois repita o processo para o lado esquerdo. Após efetuar o exercício para os dois lados, caminhe ou corra durante 1 minuto. Repita esta sequência três vezes.

Retorno à calma: Caminhar durante 1 minuto.

Resistência sugerida para os deslocamentos laterais: 4, 5, 6 e 7.

Resistência sugerida para a caminhada/corrida: 1, 2, 3 e 4

Força Muscular

Aquecimento: Caminhar durante 3 minutos.

Parte fundamental: Coloque as mãos, com os braços esticados, nos apoios frontais e mantenha as costas direitas (como se fosse empurrar algo). Utilize a ponta do pé para atacar a passadeira e empurre durante 25 segundos. Caminhar um minuto para recuperar. Repita todo o processo cinco vezes.

Retorno à calma: Caminhar durante 1 minuto.

Resistência sugerida para os deslocamentos laterais: 7, 8, 9 e 10.

Resistência sugerida para a caminhada/corrida: 1, 2, 3 e 4

Capacidade cardiovascular

Aquecimento: Caminhar durante 3 minutos.

Parte fundamental: Corra de forma intensa durante 1 minuto e alterne com 1 minuto de caminhada, não se esqueça de ajustar o ritmo da passada. Repita esta sequência cinco vezes. No final realizou 5 minutos de corrida intensa e 5 minutos de recuperação.

Retorno à calma: Caminhar durante um minuto.

Resistência sugerida para a caminhada/corrida: 0, 1, 2 e 3.