Boutique premium TRIB3 chega à Holmes Place. Que tipo de treino é e como se diferencia dos restantes?

O Holmes Place irá disponibilizar em alguns dos seus clubes, estúdios da marca TRIB3, uma boutique premium de treino HIIT que se diferencia pela monitorização em tempo real da frequência cardíaca durante todo o treino.

A experiência dos TRIB3Rs é enriquecida não apenas pela presença de instrutores especializados, mas também pelo suporte audiovisual inovador, tornando a experiência acessível a todos.

A marca TRIB3 baseia-se em tecnologias e metodologias de treino de última geração para proporcionar uma experiência única e abrangente, promovendo o bem-estar físico e emocional de forma personalizada e eficaz.

créditos: © Copyright: David Stegenga Fotografie 2023 - David Stegenga All rights reserved.

Com o sistema de treino TRI -Treadmills, Resistance & Intensity (passadeiras, zona de resistência e Air Bike Zone) - cada sessão tem 45 minutos e contém um processo de gamificação onde os TRIB3Rs devem monitorizar o seu esforço e ajustar a intensidade do seu treino de acordo com as suas capacidades, de modo a atingir a SWEAT Zone e a celebrada SWEAT Medal.

Sendo uma das diversas marcas dentro do portfólio da Holmes Place Brands, a marca TRIB3 tem como pilar a inclusão, desenvolvendo uma comunidade global de fitness onde qualquer pessoa pode pertencer.

Atualmente, os estúdios TRIB3 estão presentes em vários mercados, incluindo Reino Unido, Espanha, Finlândia, Irlanda e Holanda, com planos de crescimento ainda este ano em outras zonas do globo como o Panamá e Emirados Árabes Unidos.

O estúdio TRIB3 no Holmes Place Oeiras será o primeiro a ser inaugurado em Portugal, com a abertura prevista para a segunda metade do mês de setembro.

Este lançamento marca uma etapa importante para o Holmes Place, que oferecerá aos seus sócios uma nova forma de alcançar os seus objetivos num ambiente motivador e tecnologicamente avançado.