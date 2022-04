Vale a pena ter um smartwatch?

Design clássico e bateria de longa duração é o que se pode esperar do Huawei Watch GT 3, um dos mais recentes relógios inteligentes da Huawei já disponível no mercado português.

Munido de uma variedade de ferramentas de rastreamento de saúde, este relógio é a promessa de um smartwatch polivalente capaz de nos acompanhar de uma forma transversal: tem várias funcionalidades adaptáveis, bateria duradoura, planos de treino completos, bem como feedback pós-exercício.

Um companheiro de treino insubstituível

Especialmente desenvolvido para ser um assistente durante o treino, este smartwatch suporta mais de 100 modalidades desportivas – corrida, ciclismo, caminhadas, natação, etc. – integrando um treinador de corrida assistido por inteligência artificial e disponibilizando, também, percursos específicos para corredores (corrida para queimar gordura, corrida de longa distância, intervalos curtos, entre outros), algo que o torna um "parceiro de corrida".

Durante um treino programado ao ar livre, o relógio exibe todos os parâmetros importantes no ecrã (distância, calorias queimadas, ritmo cardíaco, passos, ritmo, etc.), o que o torna o equipamento ideal para quem pretende rastrear as suas atividades físicas com precisão.

No final, apresenta não só um resumo do exercício, como o tempo de recuperação necessário e um vídeo com o percurso e os highlights da atividade desempenhada.

Experimentei dentro da piscina e a contagem de metros também não falha - infelizmente não tem grandes funcionalidades na natação, como em outras como o ciclismo ou corrida!

Um design à medida e uma bateria de longa duração

É fácil impressionarmo-nos com o desempenho do Huawei Watch GT 3, mas uma das maiores qualidades que apresenta é o seu design elegante, que funciona bem numa ocasião mais formal ou no uso quotidiano.

Neste aspeto, este smartwatch está, na minha opinião, claramente acima dos concorrentes.

O modelo está disponível em dois tamanhos, 42mm e 46mm, e em seis estilos diferentes, para se adequar à individualidade estética de cada pessoa – testei o modelo Elite, com bracelete em aço inoxidável (foto em cima).

Este relógio suporta carregamento sem fios e tem uma duração da bateria de até 14 dias (ou até 7 dias, no caso do modelo de 42 mm).

Qual o veredito?

Nunca tinha usado um smartwatch antes, por isso não tinha expectativas em relação a este produto em concreto. Nesse sentido, penso que este dispositivo tem o essencial quando pensamos num relógio inteligente: envia notificações, tem capacidade para atender chamadas e falar diretamente através do relógio, possui ferramentas de monitorização de saúde ao longo do todo o dia (frequência cardíaca, SpO2, sono, stress, ciclo menstrual feminino, entre outras) e a sua bateria é duradoura. É elegante no pulso e é suficientemente leve para o dia a dia.

O jornalista Nuno de Noronha testou um Huawei Watch GT 3 cedido pela marca durante dois meses.