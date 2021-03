Ginásios fechados e teletrabalho. Isto faz com que as quatro paredes da sua casa sejam o centro da sua vida há meses. E até os treinos desportivos passaram a acontecer na sala.

Não é de admirar que cada vez mais pessoas estejam a investir em transformar os objetos do dia a dia em verdadeiros equipamentos desportivos.

Nesse sentido, o Urban Sports Club apresenta 5 objetos diários para que facilmente todos consigam transformar qualquer espaço num ginásio. Seja com uma cadeira, um vaso, ou até mesmo uma banheira, não precisa de comprar equipamentos desportivos dispendiosos para participar em aulas online em direto.

Pacotes de leite para fortalecer os músculos

Bíceps e remo são exercícios simples que não necessitam de adição de peso. Felizmente, quem não tem halteres não precisa de perder as aulas online em direto de treino funcional. Afinal, os mesmos podem ser facilmente substituídos por garrafas de água ou pacotes de leite. Para os mais exigentes ou para aqueles que se querem desafiar, os sacos de compras cheios também podem ser uma excelente alternativa.

A banheira e o sofá para potenciar os tríceps e os bíceps

Para treinar os tríceps, a banheira pode ser uma excelente ajuda. Deve inclinar-se para trás com as mãos na borda da banheira. Em seguida, dobre os braços num ângulo de 90º, paralelos ao chão, até que os glúteos quase toquem no chão, e depois empurre de volta para cima.

Flexões com os pés no sofá também são extremamente eficazes. As aulas de artes marciais, como o kickboxing, também são óptimas para definir e fortalecer os músculos dos braços.

A cadeira para dançar

Não tem uma barra de ballet em casa? Não há problema. Para praticar Ballet, uma cadeira alta ou de encosto do sofá também funciona. Na verdade, ainda consegue treinar mais o equilíbrio.

Também o conhecido desporto Chair Dance é algo a experimentar. O nome diz tudo: a cadeira é essencial nesta aula e ajudará a melhorar o desempenho em casa.

O cabo da vassoura como equilíbrio

Pela sua leveza e praticabilidade, a vassoura pode ser o ideal para a realização correta de vários exercícios, como o agachamento. O cabo de vassoura é colocado sobre os ombros, posicionado atrás do pescoço, e o movimento de agachamento é realizado de forma perfeita.

Vasos de plantas

Os primeiros raios de sol já se fazem sentir, e com eles vêm o cantar dos pássaros e as temperaturas a aumentar lentamente, sendo a altura ideal para estar na varanda ou no jardim a relaxar, junto das plantas. Mas os vasos não servem apenas para as plantas – também são óptimos para potenciar os agachamentos e ajudar a ativar os músculos mais profundos.

Então, se quer levar o treino HIIT para o próximo nível, utilize os seus vasos. Músculos doridos, e fortalecidos, estão garantidos.