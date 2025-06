A doença hemorroidária é uma condição muito incómoda e que afeta, de modo negativo, a qualidade de vida.

Tão importante como a higiene são os hábitos de vida saudáveis, nomeadamente o consumo de água, evitar alimentos condimentados e tabaco.

Uma higiene adequada permite prevenir o desconforto ou a inflamação local e, consequentemente, prevenir o agravamento da hemorroida.

Para uma higiene segura deve evitar o papel higiénico e lavar a região anal com água morna e sabonete neutro, preferencialmente após cada evacuação.

Em seguida seque a área, com movimentos suaves e com uma toalha macia, evitando movimentos bruscos que podem irritar a pele. Evite esfregar ou usar produtos abrasivos. Não utilize produtos com perfume ou componentes que possam irritar a pele.

Para concluir, os banhos de assento com água morna são uma opção natural eficaz para aliviar o desconforto das hemorroidas.

Um artigo de Nuno Teixeira, cirurgião geral no Hospital Lusíadas Paços de Ferreira.