As hemorroidas resultam duma anormal dilatação de aglomerados de veias e artérias, que se localizam na porção terminal do reto e ânus e que se dispõem como almofadas.

Estes aglomerados, chamados plexos hemorroidários, são importantes para a continência fecal e para o mecanismo da defecação, podendo, por causas diversas, aumentar de volume, transformando-se assim em hemorroidas.

Apesar de existirem dois plexos hemorroidários, as hemorroidas são, com maior frequência, originadas no plexo interno. Há diferentes causas para as hemorroidas tais como:

Obstipação (prisão de ventre)

Alterações na mecânica da defecação

Todos os fatores que aumentem a pressão das veias e das artérias na zona pélvica, com por exemplo, a gravidez ou o exercício físico violento.

As hemorroidas manifestam-se de várias formas:

Desconforto

Comichão ou ardor

Dor

Prolapso (a saída das hemorroidas para o exterior)

Hemorragia

Por vezes estes sintomas surgem de forma súbita e em muitos casos o seu aparecimento é relacionado com certos alimentos.

É usual a associação de crises de doença hemorroidária com a ingestão de condimentos picantes, álcool ou alguns tipos de alimentos tais como azeitonas. Resumidamente vamos esclarecer o como e o porquê de incluir ou evitar determinados alimentos em todos aqueles que têm hemorroidas.

Uma vez que a prisão de ventre é um fator agravante desta doença, é importante que a nossa dieta inclua fibras e a ingestão de, pelo menos, dois litros de água por dia.

Estas medidas tornam as fezes mais moles e diminuem a pressão e o esforço na altura da defecação.

Por outro lado, devemos evitar:

O álcool, por promover dilatação dos vasos sanguíneos que compõem os plexos hemorroidários.

Os alimentos muito condimentados, já que determinados produtos químicos incluídos nesses alimentos não sendo absorvidos, são incluídos nas fezes e causam irritação direta da mucosa anal e retal, podendo contribuir para o aparecimento de uma crise hemorroidária.

Sublinhe-se que os condimentos tais como os picantes ou a ingestão de álcool, não são por si só fatores causadores de doença contribuindo sim para o agravamento de sintomas de hemorroidas já existentes.

Por outro lado, é possível, através da nossa alimentação, controlar uma doença que, não sendo fatal, contribui de forma importante para a diminuição da qualidade de vida daqueles que dela sofrem.

Um artigo do médico Eduardo Xavier, cirurgião geral e proctologista no Hospital Lusíadas Albufeira.