Sexy Legs in 30 days” é o plano de treino da Heavy Duty Beauty, marca portuguesa de Sports Cosmetics, que promete tonificar as suas pernas através de vários exercícios focados nos membros inferiores e que se divide em Beginners (Iniciados) ou Intermediate/Advanced (Intermédio), de acordo com o nível de cada um.

Todos os exercícios foram pensados por profissionais do exercício físico e consistem em movimentos simples como agachamentos, lunges e combinações inspiradas em ballet e barre.

A rotina de treinos está disponível de forma gratuita no Instagram da HDB, com vídeos explicativos dos vários exercícios também para que possam ser guardados e usados mais tarde, ou incorporar no seu plano de treino habitual, quer seja no ginásio ou ao ar livre.

Praticar exercício físico é essencial para uma vida saudável, e a Heavy Duty Beauty quer envolver a comunidade num desafio que irá ajudar a estimular a prática de desporto bem como fomentar rotinas de treino.