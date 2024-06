Nem todas as mulheres gostam de se ver nas fotografias e, quase sempre, tem a ver com uma auto estima fragilizada. Na correria dos dias, são muitas as mulheres, principalmente as que já são mães, que se colocam no fim da lista de prioridades, esquecendo-se de se olharem ao espelho e de cuidarem de si próprias.

Ana Antunes é fotógrafa e, apesar de amar fotografar bebés e crianças, tem sido a fotografar mulheres que se tem sentido mais realizada. Ao longo dos últimos anos de trabalho, Ana tem percebido que as suas sessões fotográficas, principalmente as sessões Boudoir, são muitas vezes o reacender da auto estima dessas mulheres, despertando o lado feminino e sensual que todas têm, mas que muitas vezes ficou esquecido!

As sessões fotográficas Boudoir são sessões que geralmente ocorrem num ambiente íntimo, onde cada mulher se deve sentir confortável e segura, com o objetivo de captar imagens sensuais e elegantes. O termo "boudoir" vem do francês e, originalmente referia-se a um quarto privado de uma mulher, onde ela se poderia vestir ou preparar. As fotos podem variar de elegantes a mais provocantes, com mais ou menos roupa, dependendo do gosto e da vontade de cada mulher.

Estas sessões são muitas vezes agendadas por companheiros que pretendem que as suas mulheres tenham um momento seu ou até mesmo como presente delas para os seus companheiros. Mas, na grande maioria, são mais as mulheres que o fazem por si próprias, para terem um registo da sua sensualidade, para se sentirem confiantes e femininas, para celebrarem a sua beleza única.

“Nestas sessões, tenho sempre como objetivo deixar cada mulher o mais à vontade possível, para que as fotos transmitam uma sensualidade que emana uma aura de confiança e tranquilidade e que atrai o nosso olhar quase de forma magnética", refere a fotógrafa.

Que cada curva do seu corpo pareça dançar em harmonia com a serenidade do cenário, criando assim uma imagem envolvente que nos convida à contemplação e à admiração”, explica Ana Antunes.

Com um serviço personalizado, que inclui maquilhagem profissional e um closet exclusivo, esta sessão fotográfica Boudoir será uma experiência única, que cada mulher recordará de uma forma especial, com fotografias intemporais e que irão espelhar a sua essência.