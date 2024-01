A Ozonoterapia é um tratamento que consiste na introdução de ozono em quantidades comprovadamente curativas e terapêuticas no organismo. A sua atuação pode ser sistémica ou localizada tendo em conta a sua via de administração.

O ozono é um elemento natural composto por 3 átomos de oxigénio (O₃). Na Ozonoterapia é utilizado um ozono medicinal que é obtido através de uma máquina que produz ozono e o mistura com oxigénio, em dosagens predefinidas, sem atingir níveis tóxicos.

A utilização do ozono de forma terapêutica tem principalmente a ver com as suas principais propriedades. Este é: antioxidante (ajudando no processo de eliminação de radicais livres que se encontram em excesso), anti-inflamatório, analgésico, germicida (elimina e inativa bactérias, vírus e fungos), imuno-modelador (estimulando o sistema imunitário), oxidante (aumenta o metabolismo, melhorando a capacidade de absorver e transportar o oxigénio) e regenerador (promovendo a regeneração das células e tecidos).

A Ozonoterapia pode ser feita recorrendo a diversas técnicas e vias de administração, sendo estas definidas pelo propósito do tratamento. O ozono pode ser administrado pelas vias: endovenosa, intramuscular, subcutânea, rectal, vaginal, tópica, intra-articular, vertebral e oral.

Os estudos científicos demonstram que a utilização do ozono medicinal espelha inúmeros benefícios e como tal a Ozonoterapia ao longo dos últimos anos tem aumentado e é usada como terapia adjuvante e complementar no tratamento de imensas patologias e no alívio da dor crónica.

Um artigo da enfermeira Patrícia Santos, da Clínica Pilares da Saúde.