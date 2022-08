Corria o ano de 2019 quando Jennifer Lopez impressionou o mundo com o seu papel no filme Hustlers. E também com a sua apresentação no Super Bowl, em 2020, ao lado de Shakira. O pole dance entrou na vida da cantora e atriz, graças a este filme e começou a fazer parte do seu dia a dia.

O pole dance é uma forma alternativa de prática desportiva com diversos benefícios associados. A modalidade tem origem em países como a India, China e Grécia, mas foi nos anos 1950 que se torna conhecida nos clubes de striptease e em espetáculos de burlesco.

A partir de 1990, torna-se uma prática artística e desportiva, juntando dança, ginástica e fitness à volta de uma barra vertical. Atualmente, o pole dance tem adeptos, mas é ainda uma modalidade desconhecida para muitas pessoas. Por isso, o Urban Sports Club reuniu alguns dos seus principais benefícios.

1. Aumento da coordenação motora e equilíbrio

A prática depende em grande parte de coordenação, memorização e compreensão dos movimentos na barra e por isso é uma modalidade com alguma exigência física, mas também mental. Ao trabalhar o corpo e a mente, o pole dance ajuda a desenvolver uma maior coordenação motora e consciência corporal.

2. Tonificação muscular e aumento de resistência

Trabalha toda a musculatura do organismo, sobretudo os músculos superiores, essenciais para as acrobacias na barra, fortalece os abdominais, e tonifica as pernas. Tem sido procurada como alternativa a práticas de tonificação mais convencionais e os resultados aparecem com bastante rapidez.

3. Aumento da flexibilidade

Os movimentos envolvidos no pole dance implicam alongamentos, flexão e contorção. À medida se vai praticando, o aumento da flexibilidade é um dos benefícios mais óbvios da modalidade, o que representa várias vantagens para a saúde do corpo: impede um desgaste prematuro das articulações, má postura e, a longo prazo, ajuda a aumentar a capacidade para movimentos básicos como caminhar ou levantar. O aumento de flexibilidade é também uma condição para avançar no nível da prática desportiva.

4. Aumento do gasto calórico

É uma modalidade muito completa, dada a sua capacidade de trabalhar várias partes do corpo com eficácia, sendo possível queimar até 400 calorias numa aula. Os movimentos, o equilíbrio e a capacidade de erguer o peso do corpo usando apenas a barra como apoio, fazem com que o pole dance, aliando o treino de cardio com o treino de força, seja um exercício para quem procura uma forma diferente de manter a atividade física.

5. Benefícia a saúde mental

Os benefícios do pole dance verificam-se também na saúde mental de quem o pratica. Ao dominar progressivamente os movimentos e exercícios, o praticante acaba por aumentar a sua autoestima. Através das roupas, dos movimentos, da expressão livre através do corpo, a confiança adquirida ao longo do tempo gera uma atmosfera de bem-estar consigo próprio com inúmeros benefícios para a saúde mental.