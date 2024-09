A oculoplástica é uma área de diferenciação cirúrgica que se concentra na cirurgia plástica e reconstrutiva da área em redor dos olhos. Trata de questões estéticas e funcionais, como correção de deformidades congénitas, o rejuvenescimento das pálpebras, ou a correção de lesões traumáticas e tratamento de patologias como a ptose (queda da pálpebra superior).

Ao longo dos anos posso afirmar que esta área da cirurgia plástica com grande foco no equilíbrio funcional e estético tem atualmente diversas abordagens e procedimentos que não só permitem corrigir mas também realçar a beleza do nosso olhar.

A Blefaroplastia - A cirurgia para um olhar cansado e a pálpebra pesada

A Blefaroplastia pode também ser denominada cirurgia das pálpebras. Essa intervenção é frequentemente procurada por pessoas que desejam corrigir o excesso de pele, bolsas de gordura ou flacidez nas pálpebras superiores e inferiores, que podem criar uma aparência cansada ou envelhecida.

Durante a blefaroplastia, o excesso de pele é removido e, se necessário, as bolsas de gordura, resultando num contorno mais firme e jovem em redor dos olhos. A cirurgia blefaroplastia dura em média 1 a 2 horas sendo realizada através de anestesia local ou geral. Não se trata de uma cirurgia que obriga a internamento. A blefaroplastia não remove as rugas nos cantos dos olhos nem eleva as sobrancelhas. Para tal existem outros procedimentos realizados pelo cirurgião plástico como a aplicação de toxina botulínica ou o lifting das sobrancelhas que podem ser conjugados com a blefaroplastia.

Além de proporcionar benefícios estéticos, a blefaroplastia também pode melhorar a visão em casos em que o excesso de pele nas pálpebras superiores interfere no campo visual. Acima de tudo o que pretendo transmitir a todas as minhas pacientes é que esta cirurgia permite sobretudo considerar uma abordagem da estética global do rosto da paciente, pois a importância do olhar na nossa afirmação e autoestima é fundamental.

"Foxy Eyes" - Tendência de expressão e elegância

Este é um termo usado para facilitar a comunicação com o público em geral. “Foxy Eyes" é uma tendência entre as portuguesas e também estrangeiras. Este procedimento procura criar uma aparência mais alongada e expressiva nos olhos, muitas vezes envolvendo a elevação da “cauda” das sobrancelhas e a criação de um formato mais afinado nos cantos externos dos olhos, podendo ser cirúrgico ou não cirúrgico.

Nesta cirurgia, as técnicas de elevação da sobrancelha são utilizadas para dar um olhar mais recortado, jovem e atraente, suspendendo os tecidos que definem a sobrancelha. Existem, no entanto, técnicas não cirúrgicas que têm efeitos mais limitados, embora a mesma filosofia, como a utilização dos fios tensores que elevam a zona da cauda da sobrancelha, ou a utilização de ácido hialurónico e toxina botulínica, que permitem dar alguma elevação à sobrancelha e preenchimento da têmpora.

Este é um procedimento, que visa realçar o formato dos olhos, criando um olhar mais alongado e atraente. Os “Foxy Eyes” têm conquistado espaço na estética contemporânea, representando uma abordagem que vai além da correção, visando aprimorar a expressividade dos olhos.

O futuro da oculoplástica, guiado pela visão inovadora de cirurgiões plásticos e equipas cada vez mais multidisciplinares, promete uma sinergia entre precisão cirúrgica e a celebração da individualidade, redefinindo os padrões da estética ocular.

Um artigo de David Rasteiro, cirurgião plástico e diretor da clínica Just Perfect, em Lisboa.