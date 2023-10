Quando chegam ao ensino básico muitas crianças confrontam-se com problemas de leitura. É sempre importante manter um olhar atento a todos os sinais manifestados em casa e na escola. Preste atenção, por exemplo, se apresenta uma iniciação tardia da linguagem; dificuldade na produção de alguns sons, nas rimas, lengalengas e canções infantis. Muitas vezes também as dificuldades de leitura estão relacionadas com fatores genéticos. Estar alerta é essencial, pois permite um rastreio atempado.

O diagnóstico costuma ser realizado após o início da escolaridade, mas é possível identificar eventuais dificuldades ainda durante o período pré-escolar. Uma intervenção precoce pode ajudar a criança a ultrapassar com maior facilidade as limitações com as quais se debate. Confie nos seus instintos - os pais conhecem os filhos melhor do que ninguém. E se pensa que algo não está bem, provavelmente não está.

Caso não sejam trabalhadas, as dificuldades de leitura comprometem a aquisição de conhecimento, expõem a criança ao insucesso escolar e podem reduzir a motivação para a aprendizagem em geral.

A pergunta é recorrente: o que fazer quando a criança tem problemas com a leitura? É certo que, por vezes, ela precisa apenas de mais tempo para evoluir, mas noutros casos necessita efetivamente de ajuda extra.

6 passos que pode seguir

1. Descubra se precisa de ajuda extra

Se a criança já estiver a frequentar o ensino básico, fale com o professor.

É essencial que, de um lado e de outro, se mantenha uma permanente porta aberta ao diálogo. Questione, por exemplo, se a criança apresenta dificuldades de leitura ou de outra ordem; que problemas específicos denota na sala de aula; se regista algum atraso em relação aos colegas; o que pode ser feito para a ajudar?

Por vezes, as dificuldades de leitura são mais facilmente identificáveis do que pensa.

Converse, também, com o pediatra e os outros médicos que acompanham a criança. É altamente aconselhável que o faça. Despiste eventuais problemas auditivos ou visuais.

2. Consulte a escola e outros pais

A escola tem um papel fundamental na resposta que deve ser dada a eventuais dificuldades de leitura. Procure estabelecer um compromisso no sentido de ambas as partes "puxarem para o mesmo lado" através de estratégias aplicadas em casa e na escola. Se a criança estiver a ser ajudada de forma correta quer num lado quer noutro, menor dificuldade terá em superar as suas limitações.

Recorra igualmente ao apoio de outros pais. Relate a sua preocupação, partilhe as dificuldades que sente. O seu vizinho ou amigo pode já ter resolvido um problema semelhante ao seu, ou, simplesmente, conhecer alguém que já o tenha feito.

3. Informe-se sobre opções disponíveis

Procure o apoio de instituições vocacionadas para acompanhar o seu filho/a. Há entidades privadas e públicas que podem prestar um precioso contributo nesta caminhada que pode ser desgastante e difícil.

4. Peça à escola para avaliar a criança

Peça à instituição de ensino um relatório escrito detalhado sobre o progresso da criança. Muitas escolas estão em contacto permanente com equipas multidisciplinares capazes de identificar, por exemplo, atrasos na fala ou linguagem, dificuldades de aprendizagem, défice de atenção, hiperatividade e outras condições que podem afetar a forma como a criança aprende.

Se o aluno precisar de ajuda extra, a escola, através de si própria ou com recurso a especialistas externos, poderá providenciar a estratégia terapêutica mais adequada a cada caso concreto. Certifique-se que a criança é avaliada na sua língua-mãe. Os resultados dos testes a que ela é submetida são essenciais para descobrir a origem das suas dificuldades.

5. Considere uma avaliação fora da escola

Contacte um especialista independente - uma segunda opinião é sempre positiva nestes casos. Se a escola não promover essa avaliação ainda mais importante se torna o recurso a esta via.

6. Apoie o seu filho em casa

Ofereça-lhe apoio no processo de aprendizagem. A aprendizagem é um trabalho árduo, sobretudo quando a criança apresenta dificuldades de leitura.

Essa ajuda adicional contribuirá para aliviar a pressão que recai sobre os ombros da criança. Há ferramentas que podem revelar-se fundamentais para contornar as respetivas limitações.

Além disso, reforce o apoio emocional - é igualmente essencial. Valorize o esforço da criança para superar os seus desafios e demonstre que está atento a essas tentativas de superação. As dificuldades de leitura costumam ter um impacto negativo ao nível da autoestima. Demonstre que a valoriza enquanto pessoa única e especial, que as suas dificuldades não a definem e valorize outras competências que ela tenha.