As aulas têm uma sequência. "E o princípio é sair do chão e a repetição dos exercícios, tal como no balé", refere. "Começo sempre pela parte superior do corpo e vou descendo até aos pés. Há um trabalho de abdominal constante, pois assim consegue-se manter a postura, que nos exercícios em pé é um pouco inclinada para trabalhar o equilíbrio", descreve a professora. A aula dura, por norma, cerca de 45 minutos e termina com alongamentos, fundamentais no fim de qualquer treino.

Nina Reksten diz, que para as aulas, não é preciso muito. "É necessário apenas roupa confortável e meias normais para poderem deslizar um pouco", avisa. A professora está, contudo, longe de ser a única a recorrer aos ensinamentos desta dança. A ginástica que tem como base o balé também tem conquistado os ginásios e a rede de clubes Holmes Place apostou mesmo numa dessas modalidades, o ballet flow, criado por Tanya Meimaridi, que foi bailarina profissional e coreógrafa.

"Estávamos a precisar de algo diferente, porque o que tem surgido é tudo muito à base de treinos militares e de crossfit e o ballet flow traz um lado mais feminino, mais elegante, apesar de ser um treino de intensidade média", explicou à edição impressa da Saber Viver Cláudia Domigues, treinadora pessoal e professora da modalidade. A aula divide-se em duas partes distintas. "A primeira tem muita influência da barra de chão e do pilates de colchão", esclarece a profissional do desporto.

"A segunda é coreografada ao som de música e é um treino mais aeróbio", garante a personal trainer, que diz que a modalidade pode ser praticada todos os dias. Os benefícios do ballet flow são, à semelhança dos do balé, diversos. Trabalha a força muscular, a força abdominal, a postura, a mobilidade e a flexibilidade. "Faz a reeducação postural e alonga o corpo, como o ballet e tonifica o core interno, o que contribui para o fortalecimento do soalho pélvico", refere Cláudia Domingues.

Essa ação é importante para evitar ou até mesmo corrigir problemas de incontinência urinária. "As posturas obrigam a contrair praticamente quase todos os músculos do core, os adutores, os glúteos e a parede abdominal e o tronco é obrigado a estar muito direito, é muito postural", justifica Cláudia Domingues. Quanto ao equipamento, o ideal é roupa confortável, meias antiderrapantes ou sapatilhas de balé. Os tutus, por muito que lhe agradem, terão de ficar para os seus treinos caseiros.

A história do ballet fitness

O ballet fitness surgiu na década de 1960 pela mão de Lotte Ber. Depois de ter uma lesão nas costas, a bailarina alemã criou uma modalidade que associou o balé aos exercícios de reabilitação que tinha de fazer ao ioga. Foi ela a percursora de todas aulas que hoje tem o balé como base, como as aulas de barra de chão, o balé funcional, o ballet pilates ou ainda o power ballet, entre outras das modalidades que, pelo mundo, se inspiram nesta dança. O seu método dividia-se em exercícios no chão e na barra.

Um dos seus objetivos era que as alunas se divertissem nas aulas. Uma das suas alunas mais famosa foi a popular atriz Joan Collins. Esther Fairfax, a sua filha continuous o seu legado. Mary Helen Bowers, a criadora do método Ballet Beautiful é outro dos nomes conhecidos no mundo do balé, pelo seu método de exercícios. Foi ela que treinou Natalie Portman para o filme "Cisne negro". Foi bailarina do New York City Ballet durante 10 anos e criou esta modalidade para ser artística, atlética e atingível.

Texto: Rita Caetano