Consiga umas pernas livres de derrames. As inestéticas telangiectasias e as pequenas varizes que muitas mulheres e também alguns homens exibem são campo de ação para o laser, que cauteriza os vasos afetados sem danificar as estruturas circundantes. Uma das opções para se ver livre deste pesadelo é o laser endovascular. Este tratamento permite eliminar derrames e varizes pouco turtuosos através da introdução de uma fibra óptica na veia insuficiente.

Este procedimento é, habitualmente, feito através de uma micro-incisão, para permitir aplicar o laser de seguida. Este tratamento anula a veia de forma a que o organismo a reabsorva progressivamente. Em média, são necessárias entre três a seis sessões e tem um custo por tratamento que varia, por norma, entre os 2.500 € e os 4.000 €. Este procedimento estético está disponível, para além de outros locais do país, na Clínica Luso-Espanhola, no Porto.

Suaves como a seda e sem rasto de celulite

Pele com aspeto de casca de laranja, conhecido como celulite, falta de firmeza e acumulações de gordura impedem-na de exibir umas pernas esculpidas? Veja como combater estes problemas estéticos. A carboxiterapia pode ser a solução. Este tratamento consiste na infiltração subdérmica de CO 2, que ajuda o organismo a libertar uma grande quantidade de oxigénio no local da aplicação, estimulando assim a circulação sanguínea e a oxigenação dos tecidos.

No mínimo, deverá fazer 10 sessões, uma por semana, sendo que cada sessão tem um custo médio aproximado dos 60 €. Este tratamento está disponível em estabelecimentos especializados. Desde que apareceu o laser, desfrutar de pernas depiladas todo o ano é muito mais simples. Saiba que a energia do laser de diodo aquece a melanina do pelo e transmite o calor ao folículo piloso, eliminando-o. Essa remoção é feita sem afetar os tecidos circundantes.

O número de sessões necessário para atingir o seu objetivo depende muito do tipo de pelo da paciente que procura este tipo de procedimento, da densidade do folículo piloso, da área a tratar e até de fatores hormonais e genéticos, que também podem inteferir com o processo. Cada sessão custa, em média, cerca de 400 €. Este tratamento está disponível em estabelecimentos especializados de norte a sul do país. Um desses locais é a Clínica Luso-Espanhola, no Porto.

Pernas ágeis e ligeiras num ápice

Uma circulação naturalmente preguiçosa e um estilo de vida sedentário e, por vezes, desleixado dão, por vezes, sensação de pernas cansadas e inchadas, devido à retenção de líquidos linfáticos que não foram convenientemente mobilizados. Para combater este problema, muito comum em muitas mulheres, pode recorrer à terapia vacuumlinfática manual. Esta massagem é feita empurrando a pele até ao máximo da sua elasticidade, puxando em direção à via linfática.

A circulação mais profunda é ativada e os vasos sanguíneos contraem-se, tendo essa ação um efeito drenante e desintoxicante do organismo que acaba por o beneficiar a vários níveis. Em média, são necessárias entre 12 a 15 sessões, uma por semana, sendo que o custo de cada sessão ronda, habitualmente, os 50 €. Este tratamento, que lhe garante pernas ágeis e ligeiras num ápice, está disponível em clínicas e estabelecimentos especializados de norte a sul do país.

Texto: Rita Caetano