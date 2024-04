Atualmente, a nossa sociedade valoriza, social e profissionalmente, a aparência pessoal, a que se junta o natural desejo de cada um de ter uma aparência mais jovem, mais de acordo com o que se sente interiormente, e que leva a que exista uma procura incessante pelo rejuvenescimento facial, sem cicatrizes visíveis. Foi tendo em conta todas estas premissas, que na década de 90 e 00, se desenvolvesse o lifting facial minimamente invasivo, com o recurso a cicatrizes pequenas escondidas no cabelo.

Atrizes como Nicole Kidman, Jane Fonda ou Courteney Cox, ficaram associadas, sem confirmação oficial, a terem-se submetido a esta mini cirurgia.

Ao longo dos anos a técnica foi evoluindo até chegar a conceitos recentes, como o Full SMAS Concept, praticado pela Up Clinic, onde o rejuvenescimento pode ser efetuado apenas na região frontal e peri-ocular, ou estender-se à face e pescoço. Neste procedimento, uso de pequenas câmaras, permite que o cirurgião observe e proceda com segurança, à libertação das estruturas anatómicas, permitindo reposicionar os tecidos descaídos em posições mais elevadas, restaurando a sua juventude.

No mesmo ato cirúrgico, é fundamental abordar a pele, não só para corrigir alguns efeitos da passagem do tempo, nomeadamente manchas e rugas suaves, como também para um Prejuvenescimento (novo paradigma associado a tratamentos de prevenção do envelhecimento numa fase mais jovem) através de técnicas regenerativas com células estaminais. O novo Laser Hybrid da Alma Lasers, único em Portugal, tem a capacidade única de tratar a superfície da pele, enquanto estimula o colagénio profundo, um ponto essencial neste procedimento.

O Mini-Lifting Endoscópico, é uma técnica relativamente rápida, com uma duração entre 1 a 2,5 horas, com alta no próprio dia, e com a grande vantagem de recuperação rápida, ser pouco invasiva e sem cicatrizes visíveis.

Nos últimos anos, os cirurgiões da Up Clinic, têm desenvolvido a sua própria técnica com resultados naturais e duradouros, salientando a união do lifting endoscópico à medicina regenerativa, assim como detalhes de técnicas inovadoras na região temporal e na linha da mandíbula, por vídeo-endoscopia.

É importante frisar que nem todas as pessoas têm indicação para esta cirurgia, por exemplo, devido a envelhecimentos mais marcados, uma vez que a capacidade de rejuvenescimento se verifica para casos ligeiros a moderados de envelhecimento.

Realço que também, e para quem usa o Lifting endoscópico facial apenas para embelezamento em vez de rejuvenescimento, com o objetivo de modificar algumas feições, este torna o rosto mais harmonioso e atraente (apenas para quem o pretenda). Nestes casos, são realizadas melhorias estéticas, harmonizando as proporções (tal como se obtém ao realizar uma rinoplastia). Um exemplo que se pode aplicar é o de definir um queixo mais proporcional, maças do rosto mais bem definidas e posicionamentos das sobrancelhas mais atrativas.

As faixas etárias entre os 35 e 50 anos são as que maior probabilidade têm de beneficiar com esta técnica inovadora. Por outro lado, é importante sublinhar que se trata de uma cirurgia combinada muitas vezes com cirurgia das pálpebras, pescoço (lifting do pescoço) e lábios (lip lift).

Aconselho, acima de tudo, que para quem esteja interessado em efetuar esta intervenção, e por uma questão de prevenção, pesquise sobre o cirurgião plástico e a clínica para ter conhecimento da experiência respetiva neste tipo de procedimentos e das condições expetáveis. Em consulta, deve solicitar para ver casos semelhantes do cirurgião, de modo a poder tomar a melhor decisão e alinhar as expectativas de acordo com a avaliação e plano de tratamentos.

Um artigo de Tiago Baptista Fernandes, diretor Clínico e Cirurgião Plástico da Up Clinic.