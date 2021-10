Praticar exercício físico é essencial para uma vida saudável, e a Heavy Duty Beauty quer envolver a comunidade num desafio que irá ajudar a estimular a prática de desporto bem como fomentar rotinas de treino, mesmo quando o desafio acabar.

Durante 30 dias, os seguidores da marca poderão participar e acompanhar o desafio gratuito através dos planos semanais no Instagram.

O primeiro desafio começa já hoje (1 de outubro) e consiste numa sequência de exercícios de lunges e pranchas que podem ser realizados tanto em casa, como no ginásio ou ao ar livre, e sem equipamentos. Todos os exercícios são movimentos simples como crunches, pranchas ou agachamentos que variam nas repetições e intensidade de forma a ser ajustado a todos os níveis.

À medida que avançamos no desafio, a dificuldade dos exercícios aumenta progressivamente: o último dia do desafio inclui 50 agachamentos e 50 crunches.

Durante as 5 semanas do mês, serão publicados os exercícios para os dias dessa semana, só tem de completar o desafio, e partilhar o hashtag #30DaysChallenge para fazer parte do movimento.

A missão da HDB é ajudar a desenvolver uma vida mais saudável, fabricando produtos que ajudarão os seus utilizadores a atingir a melhor versão si próprios e atingirem o seu máximo potencial, ligando a prática de desporto a uma boa rotina de pele.

Por isso, quem quiser tirar maior proveito do challenge poderá também aliar a rotina de treino à rotina de pele com os 4 produtos da marca pensados para pré e pós-treino: um spray hialurónico de limpeza, um creme intensificador que ajuda a eliminar gordura, um creme hidratante facial e um corporal.

Os produtos promovem uma pele limpa, tonificada e hidratada antes e depois do exercício, são quase 100% naturais, cruelty free e sem adição de parabenos e glúten.