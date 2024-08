O cancro da próstata é, infelizmente, uma realidade comum para muitos homens em todo o mundo, sendo uma das três principais causas de morte oncológica. A importância vital do diagnóstico precoce não pode ser subestimada. Graças aos impressionantes avanços na medicina nas últimas duas décadas, hoje podemos diagnosticar e tratar o cancro da próstata com uma eficácia sem precedentes.

Contudo, historicamente, o tratamento deste cancro implica uma abordagem radical, com a remoção total da próstata para garantir a eliminação do cancro. Embora eficaz, este método traz consigo uma série de efeitos colaterais significativos, incluindo incontinência urinária e disfunção erétil, que podem impactar profundamente a qualidade de vida dos pacientes.

Uma nova abordagem, um novo conceito

Na Clínica de Urologia, estamos a transformar esta realidade com a introdução de um novo paradigma no tratamento do cancro da próstata. Utilizando as mais avançadas ferramentas de diagnóstico e tratamento, e selecionando criteriosamente os pacientes, conseguimos tratar apenas a área afetada pelo cancro, preservando o restante tecido prostático. Este método inovador permite-nos adiar ou até evitar permanentemente a necessidade de um tratamento radical. Ao fazer isso, conseguimos reduzir os efeitos secundários, proporcionando aos pacientes uma melhor qualidade de vida sem comprometer a eficácia do tratamento.

Fundamentos da inovação

A nossa abordagem inovadora é sustentada por três pilares fundamentais:

1. Diagnóstico Preciso: Utilizamos biópsias de última geração que nos permitem identificar com precisão a localização e a extensão do cancro na próstata. Este diagnóstico preciso é essencial para garantir que apenas as áreas afetadas pelo cancro sejam tratadas, preservando ao máximo o tecido saudável.

2. Terapia Robótica Avançada com HIFU: Implementámos uma modalidade terapêutica robótica com ultrassons de alta intensidade, que nos permite tratar áreas específicas da próstata de forma extremamente precisa. Esta tecnologia de ponta garante que o tratamento é direcionado às células cancerígenas, minimizando os danos aos tecidos circundantes e reduzindo os efeitos colaterais.

3. Programa de Vigilância Rigoroso: Estabelecemos um programa de vigilância rigoroso para os primeiros 48 meses, integrando bases de dados internacionais para monitorizar o progresso dos nossos pacientes e garantir a eficácia contínua do tratamento. Este programa de vigilância permite-nos acompanhar de perto a evolução dos pacientes, ajustando o tratamento conforme necessário para assegurar os melhores resultados possíveis.

Um artigo de Tiago Rodrigues, urologista e diretor do serviço de urologia do Hospital Cruz Vermelha, em Lisboa.