Nos últimos anos, temos assistido a um aumento da procura de procedimentos cirúrgicos que visam melhorar a aparência da região genital feminina. No entanto, o aumento desta procura não está relacionada com vaidade nem com “modas”. As alterações do órgão genital feminino sempre existiram mas não eram abordadas com tanta naturalidade. A evolução do papel da mulher na sociedade e a liberdade de comunicação dos temas relacionados com a intimidade faz com que esta seja abordada de uma forma mais aberta.

A hipertrofia dos lábios vaginais não é mais do que o crescimento anormal dos pequenos lábios, podendo comprometer a qualidade de vida, a autoestima e mesmo a vida íntima do casal. Embora a maioria das alterações da região genital feminina esteja relacionada com o avançar da idade, estas alterações podem estar associadas a questões genéticas, gravidez, alterações hormonais durante a adolescência, diabetes, obesidade, uso de determinados medicamentos, etc. A procura por soluções cirúrgicas para reduzir o tamanho dos pequenos lábios vaginais vai muito além da questão estética.

A hipertrofia dos pequenos lábios faz com que a mulher se sinta desconfortável e constrangida pois o volume existente nesta zona pode ser bastante visível com a utilização de roupas mais justas, especialmente fato de banho. Mais problemático ainda, é o incómodo que pode causar no dia-a-dia nomeadamente na realização de algumas atividades – ginástica, hipismo, ciclismo ou qualquer outra atividade que gere atrito nesta zona. A vida sexual pode também ser afetada pois a mulher poderá sentir-se constrangida ao expor o corpo ao parceiro. Nos casos mais graves, pode sentir dor durante a relação sexual devido ao atrito.

Não há um tamanho exato que defina se a mulher sofre ou não de hipertrofia dos lábios vaginais. Os pequenos lábios apresentam diferentes formas e tamanhos e a cirurgia está indicada a partir do momento em que cause desconforto e interfira com a autoestima da mulher.

A solução cirúrgica atualmente disponível é a labioplastia ou ninfoplastia, a cirurgia que tem como objetivo diminuir o tamanho dos lábios vaginais e, sempre que necessário, tratar o capuz do clitóris. É uma cirurgia relativamente simples, realizada com anestesia local e uma leve sedação, podendo a paciente regressar a casa no próprio dia. É recomendado um repouso de 2 a 3 dias até regressar ao trabalho. Embora seja uma cirurgia de baixa complexidade, é importante seguir à risca todos os cuidados pós-operatórios para evitar futuras complicações.

Os cuidados pós-operatórios da labioplastia incluem restrição da atividade física sexual durante 30 dias, aplicação de gelo, higiene íntima rigorosa com produtos específicos e utilização de vestuário largo. As suturas são realizadas com fios reabsorvíveis que caem espontaneamente alguns dias após a cirurgia.

Existem outros procedimentos que visam melhorar a aparência e a função do órgão sexual e que com frequência, são realizados em simultâneo com a labioplastia. Entre os vários procedimentos destacam-se a colporrafia que tem como objetivo estreitar o canal vaginal, laser e a radiofrequência que, em alguns casos, permitem reduzir a flacidez, diminuir o diâmetro da cavidade vaginal e melhorar alterações da pigmentação e o preenchimento com ácido hialurónico nos grandes lábios que permite repor o volume e melhorar a flacidez e hidratação. O primeiro passo consiste em uma consulta médica para avaliação e diagnóstico clínico e num diálogo com a paciente para que assim, possa indicar a cirurgia ou tratamento que melhor se adequa ao seu caso particular.

Um artigo da médica Luísa Magalhães Ramos, especialista em Cirurgia Plástica Reconstrutiva e Estética.