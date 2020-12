A chegada de um novo ano parece que nunca foi tão desejada. Com a atual situação pandémica que atravessamos, 2021 será como uma lufada de ar fresco para todos os portugueses.

Durante este período, a maioria dos cidadãos passou a dar mais importância ao exercício físico, priorizando a sua saúde, tanto física, como mental. Agora é o momento de perceber quais serão as modalidades em destaque no próximo ano.

Segundo o Urban Sports Club, o exercício físico continuará a ser um dos focos principais em 2021. De acordo com uma recente pesquisa realizada pela aplicação para modalidades desportivas, quase 90% dos seus funcionários dão prioridade à sua saúde.

Mas como conseguimos continuar a praticar exercício físico, mantendo a distância social e as regras de segurança? Quais as modalidades que estarão em destaque e quais as que passarão por um renascimento? Como é que o teletrabalho afetou o nosso comportamento desportivo? E como é que o espírito de equipa pode ser mantido?

De forma a responder a estas questões, o Urban Sports Club partilha dados internos que prevêem as tendências de fitness para 2021.

Modalidades ao ar livre: os anos 80 estão de volta!

Atualmente, a prática de modalidades onde se consiga manter a distância de segurança são as preferidas dos portugueses.

Nesse sentido, desportos como o ténis, squash e golf estarão em destaque em 2021. Sessões de Yoga ao ar livre, bootcamps ou HIIT no parque irão, provavelmente, ser os novos sucessos de fitness em 2021.

Modalidades como o parkour, continuarão a ganhar força, já que a prática da mesma pode ser realizada ao ar livre, em qualquer local onde exista obstáculos.

créditos: Unsplash

Yoga e meditação: a saúde mental aliada ao exercício físico

A pandemia afetou significativamente a saúde mental dos portugueses, visto que o teletrabalho, contacto social limitado e distância de segurança foram fatores que tiveram um grande impacto no psicológico da população.

Como resultado, as pessoas estão a demonstrar cada vez mais interesse em atividades de autocuidado e conscientes, como a meditação e Yoga. Segundo estudos do Urban Sports Club, 27% dos funcionários questionados experimentaram os efeitos do stress no seu dia a dia.

Quase ¼ (23%) notou um impacto na sua própria saúde mental, através de mudanças de humor ou sentimentos de solidão ou isolamento. 17% dos entrevistados priorizam o equilíbrio físico e mental através da prática de atividades como o Yoga e meditação.

A previsão geral das tendências do Urban Sports Club é que as aulas online em direto continuarão a ter sucesso em 2021, especialmente na modalidade de Yoga, aulas de ginástica e treino funcional, bem como nas modalidades de tai chi e meditação.

créditos: Unsplash

Aulas online em direto: novas aulas para os mais tímidos e curiosos

Nesta fase em que estar bastante tempo em casa é uma realidade para a maioria dos portugueses, o exercício físico pode ser essencial não só para manter o bem-estar do corpo, mas assegurar igualmente a saúde mental.

É importante manter uma rotina diária de exercício físico e estar em constante movimento para construir um estilo de vida saudável. Nesse sentido, a aplicação para modalidades desportivas, disponibilizou aulas online, de forma a que os seus membros se sintam o mais seguros possível.

Em casa, os membros do Urban Sports Club também se sentem mais confiantes para novas experiências, visto que podem desligar a câmara e exercitarem-se sem serem observados. As aulas de pole dance ou striptease são cada vez mais procuradas, através da realização de aulas online em direto, visto que tem aumentado o número de amantes deste tipo de modalidades.

Sporty Staycation: desportos aquáticos aliados a uma sensação de férias

Muitas pessoas passarão as férias de primavera e verão no seu país de origem em 2021. É fácil conseguir alcançar essa sensação de férias, mesmo locais, com atividades como surf e Wakeboard, onde o distanciamento social e as belas paisagens andam de mãos dadas.

Ao mesmo tempo, essas atividades são um treino eficaz para todo o corpo, através do seu fortalecimento e treino de equilíbrio.

Seja de caiaque ou canoa, o importante é explorar o seu país, através de uma via navegável.

créditos: Unsplash

Praticar diversas modalidades com uma oferta desportiva variada

A prática de pelo menos 2 ou 3 desportos em simultâneo irá tornar-se ainda mais uma tendência, através das aulas online em direto, em 2021.

Normalmente combina-se principalmente o fitness com pelo menos um ou dois outros tipos de desporto que fortalecem a resistência, flexibilidade e relaxamento, mantendo um plano de treino variado e divertido.

No ginásio, aulas outdoor ou aulas online em direto

Atividades desportivas que sejam praticadas em casa ou a caminho do escritório são o novo padrão.

Seja no início da manhã, no intervalo do almoço, à tarde para combater a quebra de energia ou no final do dia de trabalho – a integração do exercício físico na rotina diária nunca foi tão fácil.

Espírito de equipa e comunidade são o foco

Com regras de distância e higiene, as aulas online em direto e os treinos outdoor, com parceiros locais, ganharão popularidade.

Em resumo, a grande tendência para 2021 é a introdução constante das atividades ao ar livre na rotina diária dos portugueses.

A saúde mental tem sido um tema cada vez mais abordado, e nesse sentido, atividades relacionadas com o bem-estar, como o Yoga, a meditação e as massagens também terão um grande crescimento na sua adesão, estando no top das preferências dos portugueses.