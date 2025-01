Com a chegada do frio e nesta época de festas, são promovidos momentos em família no interior das nossas casas, contudo, apesar do frio e das baixas temperaturas devemos e podemos manter o nível de atividade física, que pode ser tanto em casa como ao ar livre.

Ao realizar exercício físico ao ar livre, opte por utilizar roupas por camadas e calçado confortável e adequado às temperaturas baixas. A roupa por camadas tem como objetivo dar conforto térmico bem como facilitar o processo de transpiração.

O calçado deve ser adequado à prática desportiva seja ténis ou sapatos de caminhada que devem ser impermeáveis e ter características específicas de maneira a evitar lesões do foro músculo-esqueléticas. A nível das extremidades, deve utilizar proteção com luvas e gorros, uma vez que são as zonas do nosso corpo onde há maior perda de calor.

São diversas as razões pelas quais devemos procurar integrar o exercício no nosso dia-a-dia, tais como:

-Promoção da Manutenção da Saúde Física

Sabemos pois que a atividade física ajuda a fortalecer o sistema imunológico, o que é especialmente importante nos meses mais frios do ano, quando estamos mais suspeitáveis a gripes e infeções respiratórias.

- Facilita o Controlo de Peso

Nos meses mais frios há maior propensão para mais inatividade e, a tendência para consumir alimentos mais calóricos é maior, assim, os exercícios regulares podem ajudar a equilibrar o gasto energético, a inatividade e o sedentarismo.

- Saúde Mental

A prática de atividade física estimula a produção de hormonas, tais como as endorfina e serotonina, que contribuem para melhorar o humor e reduzir os sintomas de depressão sazonal, mais comuns no inverno.

- Prevenção da Rigidez do Sistema Músculo- Esquelético

Nos meses mais frios do ano, o sistema músculo-esquelético, ou seja, os músculos e as articulações podem ficar mais tensos e rígidas à mobilização. O exercício físico promove uma melhor circulação sanguínea e facilita a mobilidade, prevenindo dores articulares e possíveis lesões.

- Promove a Manutenção da Energia e Boa Disposição

A letargia e o cansaço próprio desta época mais fria, podem ser combatidos através de simples atividades como caminhadas e alongamentos, que além de estimular as contrações musculares controladas, promovem a mobilidade articular e favorecem o aumento dos níveis de energia.

- Estimula a Prática de Hábitos Saudáveis

Manter uma rotina de exercícios físicos efetivos, mesmo nos dias mais frios, favorece a criação de hábitos saudáveis e contribui para promover um estilo de vida mais ativo e equilibrado ao longo do ano.

Podemos dar algumas sugestões de movimentos simples que podem ser incorporados no dia-a-dia:

Alongamentos

Ao acordar, durante o desempenho das atividades laborais, enquanto assiste televisão, quando espera pelo meio de transporte e ainda após o banho ou antes de dormir. Podem ser feitos pequenos movimentos tais como, o simples espreguiçar e esticar a coluna e os membros, que vão restabelecer a flexibilidade das fibras musculares, manter a mobilidade e prevenir as dores.

Mobilidade

Existem movimentos como, rodar os ombros e tornozelos para um lado e para o outro tentando desenhar pequenos círculos, o movimento do pescoço rodando para um lado e depois para o outro, inclinar a cabeça levando a orelha ao ombro do mesmo lado, colocar-se em bicos de pés. São alguns exemplos de movimentos que ajudam a diminuir as tensões musculares.

Caso tenha no domicílio, o uso de bicicleta estática ou passadeira entre 15 a 30m diários, pode ser também uma boa opção para a prática de exercício no dia a dia.

Tarefas Domésticas

As pequenas atividades do dia-a-dia em casa, na limpeza, jardinagem, ir às compras, são atividades que mantêm o corpo em movimento e ajudam a diminuir períodos de inatividade. Optar sempre que possível por subir e descer alguns lances de escadas, fazer pequenos trajetos curtos a pé, em vez de carro. Aproveitar para passear o cão se o tiver, fazendo um percurso maior do que o habitual.

Outras atividades

Aproveitar para se sentar e levantar repetidas vezes de forma confortável na cadeira. Usufruir dos dias mais solarengos para passear ao ar livre, a fim de promover uma melhor disposição, bem como participar em brincadeiras, dançar com os filhos ou netos, ao som de músicas divertidas.

Estas são algumas das dicas que podem ajudar a manter o nosso corpo e mente mais fortalecidos e ativos e acima de tudo promover o bem-estar, a funcionalidade e auto- estima. Aproveite os conselhos e faça por se manter ativo.

Um artigo de Fátima Cunha Anjinho, fisioterapeuta e coordenadora da Unidade de Medicina Física e Reabilitação do Hospital Cruz Vermelha.