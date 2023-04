Cãibra é uma contração muscular repentina, involuntária, temporária e dolorosa. É caracterizada pela ativação de uma grande quantidade de unidades motoras com uma alta frequência. Normalmente surge durante ou após uma atividade física intensa ou durante a noite. As cãibras musculares associadas ao exercício físico são definidas como contrações dolorosas e involuntárias do músculo que ocorrem durante ou imediatamente após o exercício. A maioria dos episódios de cãibras em atletas ocorre em indivíduos saudáveis que tenham sido submetidos a esforços e atividade física e atingiram a fadiga muscular.

Os atletas normalmente têm cãibras no final de uma competição prolongada e intensa. Ao exame de avaliação objetiva, um atleta com cãibras agudas localizadas verifica-se a existência de contratura muscular e fasciculação visível. O atleta está consciente e responde normalmente a estímulos. Os sinais vitais são normais e a maioria dos pacientes não estão desidratados ou febris. As causas propostas incluem perturbações metabólicas hereditárias, distúrbios de fluidos sistémicos (por exemplo, concentração de eletrólitos) e condições ambientais extremas. Entre os músculos mais frequentemente afetados pelas cãibras musculares estão os músculos bi-articulares geradores de força, tais como os músculos que ficam na parte posterior da coxa.

O alongamento passivo resulta num alívio quase imediato das cãibras. Alguns fatores de risco são, a idade elevada, o índice de massa corporal elevado, hábitos de alongamento irregulares eexistência de uma história familiar de cãibras. Existem diversas patologias que podem produzir cãibras durante a prática de exercício físico. As perturbações metabólicas são condições genéticas raras, o indivíduo com esta perturbação pode ter cãibras musculares graves durante o exercício. As miopatias metabólicas são perturbações do fornecimento de energia de substrato no músculo esquelético. A investigação clínica do tipo de exercício que produz fadiga e cãibras (resistência e alta intensidade) pode orientar o profissional de saúde para o diagnóstico específico.

A eletromiografia (EMG) pode identificar a atividade elétrica que frequentemente acompanha as cãibras musculares (por exemplo, fasciculações) ou distinguir entre outros fenómenos de hiperexcitabilidade periférica. A frequência das cãibras é frequentemente utilizada para quantificar a gravidade. A intensidade da cãibra e a localização podem também ser consideradas para quantificar a severidade.

A nível preventivo deve-se ter uma alimentação equilibrada rica em nutrientes e vitaminas, fazer regularmente exercícios de alongamento, beber água (mínimo 2 litros por dia), evitar o consumo de álcool, tabaco e estimulantes como o café e o chá.

Um artigo de Sérgio Loureiro Nuno, Fisioterapeuta e professor universitário, doutorando em Ciências da Saúde na vertente músculo-esquelética, a acompanhar o ex-velocista jamaicano multicampeão olímpico e mundial nessa modalidade, Usain Bolt.