Em conjunto com a aplicação Saúde da Huawei, que foi atualizada com o novo Hub de Vida Saudável, o utilizador vai receber lembretes diários no Huawei Watch GT 3, tais como, a consumo diário de água, mindfulness diária, alertas de sono e o volume de exercício para garantir que se cultivem hábitos de vida bons e saudáveis, mesmo nos meses de inverno.

O inverno é um período em que manter-se saudável é sempre um desafio, quer seja devido às temperaturas mais baixas, quer seja devido ao facto de constipações, gripes e outras doenças respiratórias serem mais comuns.

Neste momento, em que é mais importante do que nunca vigiar de perto a saúde e ajudar a prevenir doenças, a Huawei pode ajudar a ultrapassar o inverno de uma forma mais saudável. Com o Huawei Watch GT 3, que disponibiliza ferramentas de gestão e monitorização de saúde ao longo de todo o dia, tais como, frequência cardíaca, SpO2, sono, stresse, ciclo menstrual feminino, entre outras, é possível estar atento a todas estas métricas ao longo dos meses mais frios e contando com mais de 100 modos de desporto e um treinador de corrida assistido por Inteligência Artificial, motivação não lhe irá faltar para começar a treinar.

Mantenha-se saudável. Mantenha-se hidratado

Todos reconhecem a importância de se manterem hidratados durante os meses mais quentes, no entanto, quando se trata de Inverno, parece que não é dada a devida atenção à ingestão de água. Mas este não deveria ser o caso: só porque não se tem tanta sede, não significa que se esteja hidratado, uma vez que o corpo continua a perder humidade através de exercício físico, do vapor de água, do frio e das várias camadas de roupa características do inverno.

O Hub de Vida Saudável, disponível no Huawei Watch GT 3, e agora também na aplicação Saúde da Huawei, envia aos utilizadores lembretes regulares para beber água, ajudando-os a manterem-se hidratados, mesmo quando pode não ser evidente que se têm sede. Com o novo relógio da Huawei o utilizador passa a ter um assistente de saúde pessoal, diretamente, no pulso.

Exercícios de inverno

créditos: freepik

À medida que os dias se tornam mais curtos, torna-se mais difícil ter motivação para fazer exercício. E no inverno é ainda mais importante continuar ativo de modo a manter um coração saudável.

O Huawei Watch GT 3 oferece características de monitorização de treino atualizadas, perfeitas para os meses mais frios. Com mais de 100 modalidades de treino, incluindo 18 modalidades de treino profissionais, 12 modalidades de treino ao ar livre, entre elas escalada, ski ou snowboard, este relógio inteligente tem as atividades necessárias para responder às exigências dos meses de inverno.

Independentemente dos desportos em que o utilizador esteja interessado, o Huawei Watch GT 3 está pronto para o auxiliar ao longo do desafio. Para que seja possível continuar no bom caminho, o Hub de Vida Saudável conta com um volume de exercício mínimo e, uma vez terminado o treino diário, a folha do trevo correspondente ao treino será preenchida.

Manter-se positivo, com mindfulness diária

créditos: freepik

Noites escuras, demasiado tempo passado em casa e frio, podem resultar em que se fique mais em baixo a nível psicológico ou emocional. A mindfulness (ou atenção plena, é a prática de se estar no momento presente da maneira mais consciente possível) pode ser um aspeto chave para que se mantenha uma boa saúde mental durante o inverno.

Mas com uma agenda ocupada e pouca motivação, esta nem sempre é uma tarefa fácil. O Huawei Watch GT 3 envia diariamente lembretes de mindfulness e está equipado com uma funcionalidade de exercício respiratório, que ajuda a combinar a respiração com o diagrama no visor. Isto permite que os utilizadores se mantenham calmos, presentes, e que sejam capazes de se manter bem mesmo durante os meses de Inverno.

Dormir bem todo o ano

créditos: freepik

Dormir é uma parte fundamental de permanecer saudável e, quando está frio ou o humor está mais em baixo, dormir pode ser uma tarefa difícil. O Huawei Watch GT 3 está equipado com a tecnologia de monitorização de sono Huawei TruSleep 2.0, que foi desenvolvida e otimizada pela Huawei durante os últimos quatro anos.

Este relógio inteligente consegue monitorizar as fases do sono, a frequência cardíaca em tempo real e a respiração durante sono, e, no final, apresenta uma análise da qualidade do sono com pontos fortes e fracos e recomendações para uma noite mais descansada. Todas estas medições são efetuadas sem nunca perturbar o sono do utilizador.

Nesta análise, o Huawei Watch GT 3 é capaz de detetar, automaticamente, a duração do sono e apresenta a estrutura abrangente do sono e sestas (incluindo as diferentes fases do sono, como sono leve, sono profundo, REM e despertar) e identificar com precisão seis problemas típicos do sono, incluindo dificuldade em adormecer, sono leve, despertar fácil à noite, despertar precoce, sonhos múltiplos, hábito de sono irregular.

Ao acordar, vai receber um relatório detalhado com estas informações que inclui centenas de sugestões e serviços personalizados para melhorar a sua qualidade do sono cientificamente.