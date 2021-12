Já imaginou receber – ou dar- um presente que reúne saúde e diversão, possibilita uma mudança nos hábitos de vida e ainda lhe oferece mais de 50 modalidades desportivas distintas, em mais de 700 parceiros diferentes, para que comece o ano em grande?

Para isto, basta inovar e pedir ao Pai Natal uma subscrição do Urban Sports Club como prenda. Para dar um incentivo extra, a aplicação desportiva, oferece condições especiais para que no Natal os presentes contenham algo tão valioso como o bem-estar físico e mental.

créditos: Urban Sports Club

Tanto as subscrições individuais, como a oferta corporativa, estão com 10% de desconto nos planos trimestrais no cartão oferta. E, com um mesmo voucher, é possível ter acesso a aulas de fitness, yoga, pilates, desportos aquáticos, dança, artes marciais, aulas online em direto entre outros. Sem citar os planos que incluem ainda massagens e spa.

E, uma vez que a promessa mais feita no final de todo ano é a ter de uma vida mais ativa e saudável, nada como presentear com algo que efetivamente ajudará a todos a iniciarem e manterem esta meta.