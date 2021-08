Todos os corpos foram feitos para movimentar-se, e é nisto que acredita o Urban Sports Club. Por isso, ao longo dos anos, todos os parceiros do Urban Sports Club têm vindo a apostar cada vez mais em infraestruturas adaptadas para que todos, independentemente da sua condição física, possam praticar exercício físico de maneira segura e divertida.

Com a maior competição multidesportiva para atletas com deficiência prestes a começar, o Urban Sports Club selecionou três modalidades para inspirar todos a experimentarem novas atividades, com aulas preparadas para atender a diferentes necessidades.

Surf

Por que não uma aula de surf? Os parceiros do Urban Sports Club que têm na sua oferta a modalidade do surf têm adaptado a sua forma de dar aulas.

Por exemplo, na escola de surf localizada em Matosinhos, Onda Pura, os professores têm formação específica para acompanharem pessoas com mobilidade reduzida.

Com pranchas maiores, as aulas são realizadas por dois professores por aluno, para que a atividade aconteça de forma segura.

Natação

A natação é uma das modalidades mais procuradas por pessoas com alguma deficiência. Por isso, todas as escolas de natação incluídas no Urban Sports Club, têm as suas infraestruturas adaptadas conforme previsto pela lei e, o Clube Nacional de Natação, não é exceção.

Desde 2005, a escola tem feito todos os esforços para integrar os sócios de mobilidade reduzida, sendo que todo o acesso, desde o parque de estacionamento, que conta com dois lugares para veículo à porta do clube, até à receção é efetuado por rampas, sem escadas.

As aulas de hidroterapia, natação, uso livre da piscina e ginásio estão preparadas para todos os tipos de alunos.

Equitação

Quem disse que andar a cavalo não pode ser para todos? Na Associação Centro Hípico da Maia existe uma área de jogos e atividades destinadas à Equitação terapêutica e atividades de Hipoterapia.

Os balneários também são acessíveis a pessoas com cadeira de rodas, tendo na área da casa de banho e duche, zonas de apoio para pessoas com deficiência.

De momento, seis pessoas com algum tipo de deficiência frequentam regularmente aulas de Hipoterapia, sendo uma das grandes atrações deste espaço.