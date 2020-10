Com o aproximar do inverno, a maioria das pessoas não tem a vontade necessária para retomar a sua rotina desportiva de antigamente.

Os dias ficam mais curtos, anoitece mais cedo, e tudo se torna desculpa para não colocar o corpo em movimento.

Nesse sentido, o Urban Sports Club pretende motivar todos a regressarem aos treinos, de forma a conseguirem alcançar uma vida mais saudável, a longo prazo:

1. Estabelecer objetivos realistas

Se não pratica exercício há algum tempo, é importante começar devagar, de forma a que o corpo se habitue gradualmente. Por isso, em vez de realizar uma sessão de cardio superintenso de uma hora, o ideal é começar por fazer treinos regulares de baixa intensidade.

Desta forma, é possível aumentar a resistência e a força muscular ao longo do tempo. Além disso, pequenos sucessos dão uma nova autoconfiança, com o intuito de não desistir consoante os contratempos.

2. Definir um horário e manter-se fiel a ele

Para retomar os treinos da melhor forma, o calendário do telemóvel pode ser muito útil. Assim, é importante estabelecer os horários de treino como se fossem datas importantes. Marcar o dia e a hora do treino como se faz com compromissos importantes.

Desta forma é muito mais provável que o treino seja cumprido. Por exemplo, se o dia for mais cansativo, o ideal é marcar sessões mais curtas antes do dia de trabalho começar. Assim não vai chegar ao final do dia exausto e sem energia para treinar.

Outra dica: preparar o saco de desporto no dia anterior e colocar à porta de casa, de forma a não haver desculpas para treinar.

3. Focar na sensação pós-treino

Por vezes, concentramo-nos mais no esforço do que no resultado. Apesar dos músculos doridos, provavelmente o pós treino coincide com sentimentos de orgulho e superação. Isto é o resultado das endorfinas que são libertadas durante o esforço físico e, podem ser viciantes.

O ideal é experimentar diversas modalidades, de forma a ficar mais resiliente e flexível, e o aborrecimento não invadir o seu pensamento, para manter o treino sempre interessante.

4. Recuperar para estar em forma

O alongamento e o relaxamento são uma parte vital do desporto. Qualquer pessoa que goste de fazer exercício físico deve criar espaço na sua rotina para a reabilitação muscular e descontração.

O corpo necessita de uma certa quantidade de regeneração a fim de restabelecer as suas reservas de energia e dar o pontapé de saída aos processos de reparação necessários.

Com a combinação certa de exercício e recuperação, irá regressar rapidamente à sua melhor forma. Uma alimentação adequada no dia-a-dia também tem uma influência significativa na sessão de treino, assegurando uma regeneração mais rápida.