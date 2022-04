Cada peregrino ou caminhante define o seu destino, bem como as etapas que o farão lá chegar, com base na sua motivação e objetivos, que são pessoais e podem ser também muito variáveis.

Há, claro, algumas dicas que são transversais a todos os percursos e a Sport Zone tem, por isso, alguns conselhos e sugestões para quem pretende estar bem preparado, usufruindo ao máximo de toda a caminhada.

No que diz respeito à roupa, deve ser de qualidade, leve e respirável e ser vestida em camadas, de forma a ser adaptável tanto ao tempo frio como ao tempo quente.

Marta Geadas, líder de viagens, amante de trekking e já experiente em caminhadas, aconselha que "existam idealmente 3 camadas de roupa, sendo a primeira uma t-shirt ou manga comprida, depois uma sweatshirt e por fim um casaco impermeável” e acrescenta que “as chamadas calças-calção são uma excelente opção, porque facilmente se adaptam às mudanças de temperatura no decorrer do caminho”.

A roupa deve ser complementada com um chapéu ou boné e óculos de sol, além do creme protetor solar, que deve ser aplicado periodicamente.

créditos: Sport Zone

Quanto à mochila a transportar, vai depender da distância a percorrer e também do tipo de paragens a realizar ao longo do percurso, ou seja, se as paragens forem em albergues, por exemplo, a mochila não precisará de ser tão grande como aquela que estará preparada para levar tenda, saco-cama e restante material de campismo.

créditos: Sport Zone

O calçado tem, naturalmente, uma importância crucial para o sucesso da caminhada, visto que vai ser responsável por apoiar todo o peso corporal. Deverá, assim, ser escolhido com critério, dependendo não só do tipo de piso a encontrar como também da própria anatomia do pé.

créditos: Sport Zone

A Associação Portuguesa de Podologia (APP) reforça que “é essencial que seja leve, respirável, estável e com alguma elasticidade para que se vá adaptando ao edema dos pés”. As meias são igualmente importantes e, se forem de um bom material, sem costuras e estiverem bem adaptadas ao pé, podem ser o segredo para a prevenção da formação de bolhas e lesões.

Por fim, não esquecer um bastão de caminhada, que ajuda a minimizar o esforço e a sobrecarga nos joelhos, um cantil ou garrafa térmica, para manter a uma temperatura ótima da água, imprescindível para assegurar a hidratação, e alguns snacks energéticos para quando a fome apertar.