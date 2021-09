A longa espera por praticar exercício físico finalmente terminou! Neste momento, já pode treinar à vontade e aproveitar ao máximo tudo o que o Urban Sports Club tem para oferecer.

Para celebrar e impulsionar o fator diversão, a aplicação para modalidades desportivas reúne cinco modalidades tendência desta estação que não vão deixar ninguém indiferente.

1. Desportos radicais e de aventura

Desportos radicais e de aventura, como o Wakeboard e Arborismo, são a tendência para esta estação. Para os dias sem ondas, o Wakeboard é um dos melhores desportos aquáticos para praticar. Esta actividade é perfeita para treinar o equilíbrio e a força ao mesmo tempo.

O Arborismo, que pode ser praticado no Adventure Park, é uma experiência de aventura ao ar livre para os que pretendem sair da sua zona de conforto. Cheia de adrenalina, esta modalidade desafia a coragem, o equilíbrio e a coordenação.

2. Danças exóticas

Entre as danças exóticas, há o conhecido pole dance! No Pole Dance Portugal, uma coisa é certa: o pole dance pode fazer muito pelo seu físico. Por um lado, é uma excelente modalidade para quem quer trabalhar os músculos, tonificando-os e definindo-os.

Por outro lado, o pole dance é perfeito para uma maior confiança, contribuindo para o aumento da autoestima.

3. Animal Flow

Os exercícios de peso corporal que imitam os movimentos dos animais são muito divertidos. Quer seja uma vaca, um gato, uma lagarta ou um burro, a Animal Flow treina a mobilidade e coordenação, alternando entre alongamentos e exercícios de força enquanto potencia a flexibilidade. Os membros da aplicação podem encontrar estas aulas em locais como o Calistenia Portugal.

4. Artes marciais

Quer esteja com melancolia, raiva ou stresse, as aulas de artes marciais podem aliviar qualquer estado de espírito. Muitos praticantes de Kickboxing dizem que é nestes treinos que descarregam todas as frustrações do dia a dia.

Resultado? Alívio de stresse, mas também estímulo à concentração. No JITSU Foz, vai queimar muitas calorias e trabalhar todo o corpo.

5. Modalidades de bem-estar

As modalidades de Yoga e Pilates continuam a ser uma tendência para este outono. Neste momento, a população prioriza bastante a saúde mental e a prática destas modalidades ajudam a melhorar o sentimento de solidão e isolamento, atenuando também os efeitos stressantes do dia a dia.

Ambas as modalidades partilham um benefício comum: a capacidade de foco e de viver o momento presente. Os membros do Urban Sports Club podem praticar Yoga no Om Iyengar Yoga Lisboa e Pilates no Pilates Care.