O desconfinamento gradual e o bom tempo estão a começar levando a que muitos portugueses regressem aos treinos de forma mais regular.

Para ajudar a regressar à atividade física em segurança, os laboratórios SYNLAB acabam de lançar o Check-up Desportivo.

Este rastreio foi especialmente concebido para avaliar o estado de saúde do desportista, e ajudar a melhorar o seu rendimento desportivo de forma saudável.

O que inclui?

O Check-up Desportivo inclui parâmetros que determinam a sua capacidade de adaptação a situações de esforço excessivo (overtraining), bem como a resistência à fadiga e ao stress. Também avalia o seu risco cardiovascular, de lesões musculares e de anemia, bem como o seu estado de hidratação (excesso ou défice). Ao testar o metabolismo das gorduras, torna-se também um check-up muito útil para determinar o nível de intensidade máxima de treino de cada pessoa, tendo em conta as suas características individuais. E por último, mas não menos importante, é um check-up que ajuda a identificar alterações do sistema imunitário e no funcionamento da tiroide (que pode levar frequentemente a oscilações de peso).

Os resultados são entregues em cerca de 10 dias úteis. A SYNLAB disponibiliza ainda uma consulta de interpretação de resultados opcional, realizada por um profissional de saúde com formação em desporto e nutrição, para que obtenha o máximo benefício do check-up.

Como se faz?

O Check-up Desportivo realiza-se através de uma simples e rápida análise de sangue e de urina e requer um jejum entre 10 a 14 horas. O desportista deve ainda evitar a ingestão de bebidas alcoólicas nos três dias que antecedem a colheita. Pode ser realizado nas clínicas SYNLAB de marca própria ou ao domicílio.

Para mais informações ou efetuar a marcação do serviço ao domicílio contacte o 808 303 203 ou envie um email para geral@synlab.pt.