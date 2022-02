Em termos gerais podemos distinguir 3 Biótipos: Endomorfo, Mesomorfo e Ectomorfo. Cada um com diferentes caraterísticas corporais e metabolismo. Descubra as principais caraterísticas.

O Endomorfo é o biótipo de um indivíduo que possui os braços e as pernas curtas, a cintura e os quadris largos, pois tem maior tendência a acumular massa gorda. Apesar de conseguir ganhar massa muscular o seu metabolismo é mais lento.

Quanto à Alimentação e Nutrição, o foco do Endomorfo é a perda da massa gorda e o aumento da massa muscular. A alimentação deve ter um consumo calórico inferior ao dispêndio energético.

Deve realizar várias refeições por dia em pequenas quantidades, utilizar os hidratos de carbono complexos e ricos em fibras, consumir proteínas e gorduras de boa qualidade. Deve inserir na sua alimentação legumes, vegetais e fruta.

O exercício físico deve ser maioritariamente aeróbio para promover a perda de massa gorda e conjugar com a musculação, para aumentar a massa e definição muscular.

O Mesomorfo é o biótipo de um indivíduo que tem um aspeto musculado e atlético, com uma caixa torácica maior do que o volume abdominal, pois apresenta maior tendência a ganhar músculo do que gordura, porque o metabolismo acelerado.

Quanto à Alimentação e Nutrição, a meta do Mesomorfo é evitar o aumento da massa gorda ou perdê-la e manter/aumentar a massa muscular. A alimentação deverá ter um aporte calórico equivalente às necessidades diárias, se pretender manter o peso ou se preferir um pouco menos de calorias – caso o objetivo seja perder massa gorda.

Caso pretenda aumentar massa muscular: deve aumentar o consumo de proteínas, de hidratos de carbono complexos e de gorduras saudáveis. Deve incluir ainda o consumo de legumes, vegetais e fruta.

Em relação ao exercício físico deve optar por um circuito entre atividades de musculação e treino aeróbios.

O Ectomorfo é o biótipo de uma pessoa com braços e pernas finas e longas. Já o peito, os ombros e quadril são estreitos e pouco volumosos. O metabolismo é mais acelerado e o indivíduo tem dificuldade em aumentar de peso, tanto em massa muscular como em massa gorda.

Quanto à Alimentação e Nutrição, o objetivo do Ectomorfo é o aumento de peso através do aumento da massa muscular. A alimentação deve ter um foco no consumo de calorias diárias superiores ao que gasta, não deve ficar mais de 2 a 3 horas sem comer.

Os hidratos de carbono complexos são os melhores aliados, seguindo-se da proteína, para aumentar a massa muscular. Uma boa parte das calorias poderá vir de gorduras vegetais.

Deve insistir numa alimentação rica em legumes, vegetais e fruta. Em termos de exercício, deve fazer musculação 3 a 4 dias por semana com cargas elevadas, mas poucas repetições.

Com qual dos biótipos mais se identifica?