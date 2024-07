O suporte de uma rede de amigos é um fator protetor de diversos riscos, nomeadamente, de riscos ao nível da saúde mental, sendo que uma rede de amigos estruturada e segura — mesmo que seja uma rede pequena — assegura um maior bem-estar emocional e social.

No entanto, é comum que na idade adulta, muitas pessoas sintam que perderam a sua rede de amigos e, à custa disso, se sintam mais isoladas, solitárias e, no limite, desanimadas perante a vida e o futuro.

A verdade é que fazer novos amigos na infância e na adolescência parece ser — para muitos de nós — um processo simples e espontâneo, no entanto, na idade adulta esta tarefa parece tornar-se mais difícil e, por vezes, quase impossível.

Não obstante ser mais difícil, é possível fazer amigos na idade adulta que se tornem numa relação forte e segura. Por isso, se sente que precisa de aumentar a sua rede social e fazer novos amigos, comece por:

1. Tomar consci ê ncia do tipo de pessoas que quer ter como amigos

Todos nós temos preferências e interesses diferentes, por isso, é muito importante fazer uma autoanálise que lhe permita perceber quais os tipos de pessoas que gosta de ter por perto e que são compatíveis com a sua personalidade e com tudo aquilo que é.

2. Tomar iniciativa de fazer atividades diferentes

Depois de saber quais os seus interesses de forma clara, quais os tipos de pessoas que gostava de ter na sua vida. Tome a iniciativa de, mesmo sozinho, fazer atividades onde encontre essas pessoas e onde possa começar a nutrir novas relações. Falamos de atividades, como por exemplo, workshops, atividades desportivas, artísticas ou de voluntariado, por exemplo.

3. Ajustar expectativas e n ã o for ç ar rela çõ es

As relações e as amizades precisam de fluir, é por isso, importante, manter consciente que pode não ser na sua primeira iniciativa que será capaz de encontrar uma amizade forte e segura. Ainda assim, não deve desistir desse processo, se continuar a envolver-se em tarefas, ambientes e atividades onde possa conhecer pessoas novas, as amizades acabarão por surgir sem que tenha de as sentir excessivamente forçadas.

4. Dar de si e permitir-se a receber

Todas as relações precisam de ser alimentadas, para isso, é importante que consiga equilibrar aquilo que é, com aquilo que o outro é. Isto implica dar de si, conversar sobre a sua história e os seus interesses, ao mesmo tempo que se permite a receber e a acolher a história do outro e tudo aquilo que ele é. À medida que se vão conhecendo, e vivenciando novas experiências, a amizade acabará por fluir e tornar-se, gradualmente, cada vez mais forte e segura.

Lembre-se que, embora na fase adulta possam existir mais desafios à construção de novas amizades, fazer amigos é possível em qualquer fase da sua vida e que os amigos funcionam como um suporte significativo ao seu dia a dia e devem alavancar os seus melhores lados e as suas conquistas. Por isso, quando as relações começarem a surgir, alimente-as e cuide delas, só dessa forma poderão perdurar pela vida fora.

Um artigo das psicólogas clínicas Cátia Lopo e Sara Almeida, da Escola do Sentir.