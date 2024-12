Para alguns de nós, a componente profissional assume quase que uma missão para o nosso dia a dia e permite-nos sentir gratificação e bem estar. No entanto, são muitas as circunstâncias em que um trabalho não passa de uma necessidade e que, por vezes, assume uma função de bloqueio ao bem estar, tornando-se exaustivo e desconfortável ao longo do correr dos dias.

A verdade é que a componente profissional pode desgastar-nos de forma ampla, mesmo que não se esteja na iminência de um burnout e, na maioria das vezes, é exatamente isso que acontece. Isto é, não nos provoca mal estar ao ponto de ser absolutamente fraturante, mas provoca um sofrimento de base contínuo nos nossos dias.

Perante isto, é essencial encontrar um equilíbrio entre aquilo que é uma profissão e aquilo que é a vida pessoal. Sendo que, não é apenas porque não é absolutamente fraturante que não precisa de intervenção da nossa parte. Desta forma, para reduzir a carga que a componente profissional tem na sua vida e todo o desconforto associado, comece por:

1. Permitir-se a desligar

Por muito evidente que pareça, nem sempre é fácil desligar de forma plena fora do horário de trabalho. E são muitas as circunstâncias em que somos amplamente invadidos por preocupações do trabalho após o horário de saída e em dias de descanso. Por isso, o primeiro passo será sermos rigorosos no nosso desligar após o horário laboral.

2. Reduzir a culpabilidade

Muitas vezes é fácil assumirmos como nossa culpa direta trabalhos que não são cumpridos na perfeição ou que falham algum tipo de prazo. A verdade é que é essencial tomarmos consciência que muitos dos lapsos laborais não são apenas por nossa culpa direta. Por isso, sempre que o controlo não estava apenas no nosso poder, devemos reduzir a sensação de culpabilidade por estar a falhar.

3. Otimizar a performance

Quando os trabalhos são dolorosos, é comum deixarmo-nos procrastinar ou adiar as tarefas mais complexas. Para que possamos desligar assim que saímos do trabalho, para que possamos reduzir a culpabilidade, em paralelo precisamos otimizar a performance. O que significa que as tarefas mais complexas são feitas em primeiro, com a maior celeridade possível, de forma a garantir uma gestão eficiente do dia e uma maior leveza assim que as tarefas mais complexas são terminadas.

O trabalho será sempre uma componente essencial da nossa vida, no entanto, não deve assumir o comando de tudo aquilo que somos, sob prejuízo do nosso bem estar interior. Por isso, devemos começar por ganhar consciência do impacto que a componente profissional tem no nosso bem estar e por garantir a introdução de pequenas mudanças que ajudarão a encontrar o equilíbrio.

Um artigo das psicólogas clínicas Cátia Lopo e Sara Almeida, da Escola do Sentir.