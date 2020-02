Sentirmos que queremos respirar e não conseguimos é algo aterrorizante. Quanto mais vezes acontece, maior a sensação que não aguentamos e vamos mesmo parar de respirar.

O processo respiratório torna-se mais curto, mais difícil e o pânico da repetição é terrível. Pedimos ajuda e parece que nada funciona. Quanto mais pensamos, mais o medo nos bloqueia a respiração.

Pedimos ajuda naqueles momentos e parece que nada nem ninguém consegue resolver. Só desejamos que passe rápido e consigamos relaxar...

Como relaxar? Como respirar de forma mais tranquila?

A questão é mesmo esta. Como relaxar? Como respirar de forma mais tranquila? Como permitir que a nossa respiração “de bebés” volte e que podemos respirar com a “barriga”.

Os bebés respiram com a “barriga” porque não estão ansiosos, porque não estão preocupados com o que virá a seguir, com as mil atividades stressantes que têm por fazer.

E nós pensamos como isto é utópico! Obviamente que os bebés não têm essas responsabilidades e por isso conseguem estar tranquilos e respirar fluentemente.

À medida que vamos crescendo, a sociedade vai-nos colocando mais pressão e, logo na fase da adolescência, começam a surgir os ditos ataques de pânico, como consequência do stresse gerado.

O que temos ao nosso alcance, que nos pode ajudar a respirar melhor e a controlar a ansiedade excessiva?

Podemos começar por filtrar informação e reter o que nos poderá orientar para uma melhor qualidade de vida. Se por um lado, o excesso de informação e respetivos canais, nos geram ansiedade e stresse pela quantidade de conteúdos, por outro, aprender a selecionar estes mesmos conteúdos e canalizá-los num sentido de crescimento e desenvolvimento de bem-estar é um desafio que poderemos colocar nas nossas vidas para nos auxiliarem a enfrentar outros desafios.

O Yoga diz-nos, através da utilização do PranaYama, que podemos aprender a trabalhar o nosso processo respiratório controlando a inspiração e a expiração, permitindo que ambas nos regulem, equilibrem, relaxem e potenciem a nossa energia.

A palavra Pranayama é composta por duas raízes (prana e aYama). A primeira significa “energia vital”. Esta energia traduz-se pela força que está presente em tudo, sendo, por isso, mais subtil do que o ar ou oxigénio, indo mais alem do que um conjunto de exercícios respiratórios. O pranayama utiliza a respiração para influenciar o fluxo desta energia prânica nos canais energéticos.

A palavra ayama significa expansão, resultando da palavra pranayama na expansão da dimensão do prana. As técnicas de pranayama possibilitam o método para que a força vital possa ser ativada e regulada, conduzindo as pessoas a um estado mais elevado de energia.

Durante as práticas de pranayama são utilizadas as quatro fases da respiração (inspiração, expiração, retenção interna ou retenção externa).

No inicio, o foco é posto na inspiração e expiração, de modo a fortalecer os pulmões e equilibrar o sistema nervoso. Estas práticas influenciam o fluxo do prana/ ar nos canais, purificando, regulando e activando os canais energéticos. Induz-se assim maior estabilidade física e mental.

A respiração é o processo mais importante para a vitalidade do corpo. Influencia a atividade de toda e qualquer célula, estando intimamente ligada ao funcionamento do cérebro.

O Pranayama estabelece padrões de respiração regular, pelo processo de controlo gradual da respiração, restabelecendo o ritmo natural e descontraído do corpo e da mente.

Através deste processo, a energia bloqueada por determinados padrões mentais inconscientes pode ser libertada e canalizada para processos mais positivos.

À medida que vamos tomando conhecimento mais profundo desta arte do Pranayama, conseguimos ter um maior autocontrolo do processo de ansiedade e de como esta prática nos potencia a redução deste ritmo, produzindo maior oxigenação e vitalidade.

Sentimos assim que os nossos pulmões “crescem” e todo o excesso de atividade mental reduz. Tomamos conhecimento que não será a ansiedade a controlar-nos mas somos nós que controlamos a ansiedade.

Texto: Brahmi wellness