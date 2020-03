Os idosos correm um risco acrescido de doença grave se forem infetados pelo vírus SARS-CoV-2, na origem da COVID-19, a patologia na origem da pandemia que o planeta atualmente enfrença. Para além de uma maior vulnerabilidade, associada ao avançar da idade, podem ter doenças pré-existentes que agravem a sua condição. A par de todo o suporte logístico que lhes devemos prestar, é também importante facultar-lhes apoio emocional e fazer-lhes companhia.

No caso de estarem em isolamento depois de diagnosticada a doença, de suspeita de terem contraído a patologia ou ainda de contacto com um suspeito de infeção e/ou de aguardarem o resultado do teste, esse acompanhamento é fundamental. "É uma situação difícil em que a solidão em si é agravada pela ansiedade, pelo medo e pelas muitas dúvidas", refere um artigo da Prevenir que reúne os conselhos da Ordem dos Psicólogos Portugueses: