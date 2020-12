Tostinhas com patê de cavala fumada

Preparação

Coloque o peixe e o iogurte num liquidificador, tempere com pimenta-preta e bata até ficar um patê macio. Regue com limão para avivar o sabor.

Retire a crosta do pão e toste as fatias de ambos os lados. Corte cada tosta em três tiras,

barre com o patê, polvilhe com a salsa e sirva.