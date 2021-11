Torta de cenoura e laranja

Preparação

Massa: bater os ovos com o açúcar. Misturar a cenoura, a raspa e o sumo da laranja. Envolver os restantes ingredientes.

Levar ao forno, pré-aquecido a 175 ºC, num tabuleiro forrado com papel vegetal e untado com manteiga, cerca de 10 a 12 minutos.

Desenformar sobre uma folha de papel vegetal polvilhada com açúcar em pó ou sobre um pano polvilhado com açúcar. Enrolar a massa enquanto está quente, com a ajuda do papel vegetal. Deixar arrefecer enrolada com o papel vegetal à volta do rolo. Desenrolar e rechear com o creme. Voltar a enrolar com a ajuda do papel vegetal e colocar no frigorífico durante duas horas, antes de retirar o papel vegetal à volta do rolo. Polvilhar com açúcar em pó (facultativo).

Creme: bater todos os ingredientes até ficar cremoso.