Tiramisú de maçã

Preparação

Descasque as maçãs e corte em quadrados pequenos. Aqueça a manteiga numa frigideira, adicione as maçãs e o açúcar baunilhado, deixe cozinhar até que as maçãs fiquem caramelizadas, cerca de dez minutos. Reserve.

Separe as claras das gemas. Numa tigela, bata o açúcar com as gemas, até ficar esbranquiçado. Acrescente o mascarpone e envolva até que apresente um creme homogéneo.

De seguida, bata as claras em castelo e as natas em chantilly. Adicione as natas batidas à mistura do mascarpone e as claras em castelo. Envolva cuidadosamente até ficar um creme homogéneo.

Em copos ou taças, coloque as maçãs caramelizadas, por cima a preparação do creme e coloque no frio até ao momento de servir.

Entretanto, desfaça as bolachas em migalhas.

Sirva o tiramisú com as bolachas trituradas por cima e raspas de chocolate preto.