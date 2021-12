Terrina de peru, groselhas e pistácios

Preparação

Tempo de preparação: 60 minutos.

Coloque os pistácios e as groselhas numa frigideira e regue com o vinho do Porto. Cozinhe cerca de três minutos ou até o vinho evaporar. Retire e reserve.

Tempere os bifes com o sumo de lima, sal e pimenta a gosto e um fio de azeite.

Pré-aqueça o forno a 180 ºC.

Numa forma de bolo inglês, cubra toda a superfície incluindo os lados com as fatias de bacon. Em seguida coloque uma camada de quatro bifes de peru. Por cima dos bifes coloque as groselhas e os pistácios e volte a colocar mais quatro bifes de peru. Aperte tudo bem e finalize com mais fatias de bacon de modo a ter tudo selado com o bacon. Leve ao forno cerca de 30 minutos. Desligue o forno e deixe arrefecer dentro do mesmo.

Num tachinho, coloque a marinada dos bifes, a Nata para Culinária Parmalat, a mostarda e o mel. Aqueça lentamente mexendo sempre até ficar um molho cremoso.

Sirva a terrina em fatias com o molho.

Gostou desta receita? Encontra outras sugestões Parmalat aqui.