Tarte de pêssego saudável

Preparação

Ligue o forno nos 175 ºC.

Lave e escorra bem os pêssegos. Neste tipo de sobremesas, e uma vez que costumo utilizar fruta biológica, não descarto a casca, mas pode descascar a fruta, caso desejar.

Corte os pêssegos ao meio, retire os caroços e corte em fatias. Reserve.

Coloque todos os ingredientes da massa num processador de alimentos e triture até obter uma massa homogénea, mas sem que fique demasiado lisa. Se não tiver processador, comece por misturar a farinha com a aveia, o açúcar e a manteiga cortada em pedaços. Adicione o ovo e canela e amasse até obter uma massa moldável.

Coloque a massa numa forma redonda de fundo amovível com 20 cm de diâmetro e estenda com as mãos, distribuindo pequenas porções da massa e fazendo alguma pressão com os dedos.

Distribua os pêssegos em cima da massa e leve ao forno por cerca de 30 minutos, até que os bordos da massa fiquem dourados e crocantes.

Retire do forno e pincele, ainda quente, com o doce de pêssego.