Tarte de gin tónico e limão

Preparação

Fazer a massa: junte a farinha, o açúcar, a manteiga e as raspas de limão num processador e ligue até ficar tudo misturado numa massa em pedaços soltos. Acrescente a gema e a água tónica e bata mais um pouco até a massa ficar unida numa única bola. Embrulhe a bola de massa em película aderente e leve ao frigorífico durante meia hora.

Tenda agora a massa na bancada da cozinha polvilhada com farinha e use-a para forrar uma forma de 23 cm, com o fundo amovível, untada com manteiga. Leve a forma ao frigorífico durante 15 minutos. E finalmente pique a massa com um garfo, coloque por cima uma folha de papel vegetal e depois arroz cru para fazer peso.

Leve tudo ao forno, pré-aquecido a 180° C, durante dez minutos. Retire o arroz e o papel vegetal e volte a colocar no forno durante mais cinco minutos para dourar.

Eu sei que podia substituir todo este trabalho por uma base de tarte comprada no supermercado, mas nesse caso ia abdicar de ter uma deliciosa base a saber a água tónica com limão.

Enquanto a base da tarte arrefece, bata à mão todos os ingredientes do recheio.

Espalhe o creme do recheio por cima da base arrefecida e volte a levar ao forno durante mais 20 a 25 minutos.