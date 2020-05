Tarte de frutos vermelhos e creme de limão

Preparação

Massa: bater o ovo com o açúcar, juntar a manteiga e bater novamente. Misturar a farinha, à mão ou com robô de cozinha (com gancho para massas). Deixar a massa descansar no frigorífico durante 30 minutos. Estender com um rolo, colocar numa tarteira, picar o fundo com um garfo e levar ao forno, a 175 ºC, durante 17 minutos. Deixar arrefecer um pouco e desenformar.

Para uma versão mais rápida, pode comprar a massa quebrada já pronta, mas o sabor e os ingredientes não se comparam com uma massa feita em casa.

Doce: levar todos os ingredientes num tacho ao lume, deixar cozinhar, em lume brando, durante dez minutos. Triturar o doce com uma varinha. Deixar arrefecer e espalhar na massa da tarte.

Creme: bater todos os ingredientes e aplicar por cima do doce de frutos vermelhos. Decorar com frutos vermelhos frescos e folhas de hortelã.

Altura para devorar!

