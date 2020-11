Tarte de amêndoa e noz

Preparação

Pré-aqueça o forno a 180 °C.

Com a ajuda de uma batedeira, bata a manteiga com o açúcar até obter uma mistura fofa. Adicione os ovos, um a um, batendo bem entre cada adição, e aromatize com a raspa de limão.

Junte os ingredientes secos e envolva-os até obter uma massa homogénea.

Prepare a tarteira, pincelando-a com manteiga e polvilhando com farinha. Verta a massa e espalhe-a bem.

Coloque a tarteira num tabuleiro largo e leve a cozer durante 15 minutos. Não se preocupe se o centro da tarte não estiver completamente cozinhado, pois ainda vai regressar ao forno.

Entretanto, prepare a cobertura.

Cobertura: num tacho, coloque a manteiga, o mel e o açúcar. Deixe derreter a manteiga e alourar ligeiramente antes de juntar as natas (com muito cuidado para não se queimar).

Adicione os frutos secos, mexa bem e deixe cozinhar durante três minutos. Entretanto, aumente o forno para 250 °C. Retire a tarte do forno, pique-a com a ajuda de um garfo e verta o preparado dos frutos secos por cima da massa.

Com uma espátula, espalhe-o rapidamente e volte a levar a tarte ao forno durante, aproximadamente, cinco a dez minutos ou até ficar dourada.

Eventualmente, se a tarteira for baixa, pode verter um pouco do caramelo, mas não se deixe intimidar, por isso é que tem um tabuleiro por baixo da tarteira.

Retire a tarte do forno e deixe-a arrefecer durante 10 a 15 minutos antes de desenformar.

Sirva morna ou fria.